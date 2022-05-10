На проспекте Ленина и Калинина в Барнауле появились выделенные полосы

С 10 мая по четной стороне проспекта Ленина и проспекта Калинина организованы выделенные полосы для движения общественного транспорта. Как сообщает Telegram-канал «Мост», на проспекте Ленина они протянулись от улицы Партизанской до площади Октября, а на Калинина — от площади Октября до улицы Цеховой.

Сегодня рабочие завершили нанесение соответствующей разметки. Также на данных участках установлены соответствующие дорожные знаки, а также дорожные знаки, ограничивающие остановку и стоянку транспортных средств.

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Общество В Барнауле перекрывают мост на Ленина на полтора года. Как мне ездить на общественном транспорте?

Напомним, что реконструкция моста у Нового рынка продлится около полутора лет. Власти города не скрывают, что время передвижения по Барнаулу в среднем вырастет на 40-60 минут. Для того чтобы ездить быстрее, в краевой столице сделают выделенные полосы на проспектах Ленина и Калинина. Это позволит пользователям общественного транспорта не стоять в огромных пробках, а передвигаться по центру города намного быстрее.