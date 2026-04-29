Аферисты создают фальшивые рабочие чаты, чтобы украсть аккаунты на "Госуслугах"

Под видом начальников они просят "подтвердить данные" и прислать код, после чего получают доступ к личному кабинету жертвы

29 апреля 2026, 09:30, ИА Амител

Мошенник / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru
Злоумышленники придумали новую схему обмана — они создают в мессенджерах поддельные рабочие чаты, куда добавляют будущую жертву и несколько фальшивых "коллег", выяснило РИА Новости.

От имени руководителя аферисты сообщают, что необходимо пройти цифровизацию трудового стажа и подтвердить личные данные. Для этого жертву просят перейти в бот, якобы созданный порталом "Госуслуги", и переслать "начальнику" шестизначный уникальный код.

После того как человек отправляет код, мошенники получают полный доступ к его личному кабинету на портале.

