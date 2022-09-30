«Наши не бегут вообще!» Алтайская коммунистка обвинила единоросса в дискредитации Вооруженных сил

Скандалом завершилась сентябрьская сессия АКЗС. В ходе заключительной пятнадцатиминутки депутат от КПРФ Людмила Клюшникова обвинила своего коллегу из «Единой России» Александра Траутвейна в дискредитации Вооружённых сил РФ. Клюшникова намерена обратиться в прокуратуру, а сам Траутвейн считает обвинения в свой адрес ложью и клеветой. Подробности конфликта — в материале amic.ru.

«Не много ли берёт на себя депутат?»

В ходе своего выступления Клюшникова обратила внимание всех парламентариев на поведение Александра Траутвейна. «Сегодня, когда вся страна в таком напряжении в связи с боевыми действиями на Украине, Траутвейн устроил допрос депутату Евгению Хорошилову: почему тот не на передовой? А также перешёл на меня: где мой сын, воюет ли он», — поделилась подробностями кулуарного разговора Клюшникова.

По словам женщины, она ответила единороссу, что её сын с 24 февраля участвует в специальной военной операции. На это Траутвейн якобы заявил Клюшниковой, что российская армия бросила Изюм (согласно официальному комментарию Минобороны произошла перегруппировка войск, — прим. ред.).

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«Не много ли берёт на себя данный депутат? Переходит на личности, на унижения, и ему всё сходит с рук. Прошу депутатов, а также прокуратуру Алтайского края разобраться с высказываниями данного депутата и дискредитацией наших Вооружённых сил. Если он не произносит этого в микрофон, это не снимает с него ответственности», — подчеркнула Людмила Клюшникова.

Депутат отметила, что в российской армии достаточно руководителей, чтобы не советоваться с Траутвейном, как разрабатывать план тактики и стратегии наших вооружённых сил: «И наши не бегут ни с изюмского, ни с лиманского, ни с николаевского направлений. Наши не бегут вообще!»

Клюшникова пообещала, что просто так этот инцидент не оставит и обратится в прокуратуру, а заодно и мандатную комиссию АКЗС. Траутвейн на сессии ничего возразить Клюшниковой не смог, так как микрофон ему не дали.

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«Был бы помоложе — пошёл бы добровольцем»

Депутат-единоросс, как следует из его пояснений СМИ на следующий день после сессии, не согласен с обвинениями в свой адрес и считает их надуманными. «Банкфакс» пишет, что Траутвейн признаёт, что с Клюшниковой у него был кулуарный разговор. Единоросс действительно общался и с депутатом-коммунистом Евгением Хорошиловым на тему возможного участия в частичной мобилизации. Тот ответил, что подходит по возрасту, но не годен по состоянию здоровья. «Я сказал, что был бы я помоложе, может быть, и добровольцем пошёл, но мне 56 лет уже», — цитирует издание Траутвейна.

Со слов парламентария, за коллегу по фракции КПРФ вступилась Клюшникова: «Чего вы его спрашиваете? Вы идите, у своих спросите, у Голобородько».

«Я говорю, что вам надо, вы и спросите. Она сказала, что у неё сын там. Я ответил, что у меня сына нет, есть дочь. Зять призван по частичной мобилизации, находится в Омске. Она сказала, что у неё сын под Изюмом воюет. Я говорю: „Ну и хорошо. К сожалению, там отступили“. И весь разговор», — представил свою версию диалога Траутвейн.

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Десять процентов правды

Он удивился, зачем коммунистка вынесла неофициальное общение в публичную плоскость. «Я хочу отметить, что там ложь и клевета! Кулуарный разговор был вынесен на официальную регламентную площадку. Он не касался её сына. Я его знать не знаю и не понял даже о чём там речь, разговора про него не было. Никого я не подначивал. Члены фракции КПРФ сначала выступали против решения президента о проведении специальной военной операции в соцсетях. Я-то являюсь патриотом, как гражданин поддерживаю спецоперацию. Желаю победы нашим воинам. Я переживаю, у меня сердце болит, и сожалею, что сегодня вынуждены наши войска иногда оставлять какие-то населённые пункты, но уверен, что всё вернут обратно. Я переживаю за людей, которые там находятся. Мой зять — отец моих внуков — мобилизован, никуда не убежал в Казахстан, будет отдавать свой долг. Вот моя позиция, я об этом и сказал, а она это вывернула просто специально. Из того, что она сказала, процентов десять правда, остальное — враньё! Это сведение политических счетов», — предположил депутат Траутвейн.

Депутат-единоросс заявил, что с таким положением вещей мириться не намерен. Он планирует проконсультироваться с юристом и, возможно, обратится в правоохранительные органы с заявлением о клевете.

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«Бронь» от Уголовного кодекса

Депутат АКЗС от «Справедливой России — За правду» Евгения Боровикова рассказала amic.ru, что она, как и ещё несколько рядом находящихся народных избранников от разных фракций, стала невольным свидетелем разговора между Клюшниковой и Траутвейном. Диалог состоялся в перерыве сессии. По её словам, всё, о чём говорила в своём эмоциональном монологе Клюшникова (о поведении и фразах Траутвейна), «абсолютная правда». «Он уже не первый раз так себя ведёт — неуважительно по отношению к коллегам из других фракций, и хоть коммунисты являются нашими оппонентами, здесь я выступаю за справедливость», — заметила Боровикова. Она добавила, что поведение Траутвейна в следующем месяце рассмотрит мандатная комиссия АКЗС и, очевидно, примет в отношении единоросса какие-то меры.

А тем временем высказывания Траутвейна уже успели осудить другие парламентарии. В частности, депутат Госдумы от Алтайского края коммунистка Мария Прусакова. «Видимо, некоторые депутаты решили, что у них бронь не только от частичной мобилизации, но и от Уголовного кодекса. Иначе депутат АКЗС от „Единой России“ Траутвейн не позволил бы себе в стенах краевого парламента обвинить депутата от КПРФ Клюшникову — мать солдата, участвовавшего в СВО, в том, что наши солдаты убежали из Изюма», — написала в своём ТГ-канале народный избранник.