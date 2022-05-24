Песков объяснил, почему Путин внес кандидатуру Куренкова на пост главы МЧС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин хорошо знает Александра Куренкова, выдвинутого на пост главы МЧС. Об этом сообщает ТАСС.

Как отметил Песков, Путин считает, что качества Куренкова позволят ему наилучшим образом выполнять функции главы МЧС.

«Путин хорошо лично знает Куренкова. И выбор означает, что, по мнению главы государства, личные, служебные, профессиональные качества Куренкова позволят наилучшим образом выполнять эти функции», — заявил представитель Кремля.

Александр Куренков — выходец из спецслужб. Ранее он служил в Федеральной службе охраны и Росгвардии. Предыдущий глава МЧС Евгений Зиничев погиб 8 сентября 2021 года в Красноярском крае.