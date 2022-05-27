Почти 3 тысячи домов необходимо подготовить к новому отопительному сезону в Барнауле
Замглавы Пашковский поручил администрациям районов города держать на особом контроле вопросы, связанные с подготовкой к предстоящему отопительному сезону, а руководству БТСК увеличить количество ремонтных бригад, чтобы не выбиваться из графика
К отопительному периоду 2022/2023 годов необходимо подготовить 2863 многоквартирных дома в Барнауле. Как сообщает пресс-центр мэрии, сегодня в городской администрации состоялось совещание с руководителями ресурсоснабжающих организаций и администраций районов под руководством замглавы Барнаула по городскому хозяйству Сергея Пашковского.
Сейчас в каждом районе города проведена сверка объектов и проработан порядок подачи информации о получении актов готовности к отопительному периоду. Управляющие организации совместно с администрациями районов и ресурсоснабжающими предприятиями к этой работе уже приступили. На 25 мая были получены акты готовности на 223 дома.
По словам главного инженера БТСК Сергея Климова, сейчас завершаются работы по устранению повреждений, выявленных во время первого этапа опрессовки и влияющих на горячее водоснабжение.
«Большая часть уже завершена. На особом контроле — устранения повреждений на теплосети в районе ТЦ „Пионер“, здесь работы планируют закончить к 29 мая», — подчеркнул Климов.
Также он напомнил, что в городе продолжается второй этап гидравлических испытаний теплосетей, все работы, в том числе и ремонт обнаруженных повреждений, энергетики планируют завершить до 1 июня.
Пашковский поручил администрациям районов города все вопросы, связанные с подготовкой к предстоящему отопительному сезону, держать на особом контроле и посоветовал руководству БТСК увеличить количество ремонтных бригад с целью своевременного устранения повреждений и обеспечения горячей водой жителей города в соответствии с графиками.