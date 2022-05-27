Почти 3 тысячи домов необходимо подготовить к новому отопительному сезону в Барнауле

К отопительному периоду 2022/2023 годов необходимо подготовить 2863 многоквартирных дома в Барнауле. Как сообщает пресс-центр мэрии, сегодня в городской администрации состоялось совещание с руководителями ресурсоснабжающих организаций и администраций районов под руководством замглавы Барнаула по городскому хозяйству Сергея Пашковского.

Сейчас в каждом районе города проведена сверка объектов и проработан порядок подачи информации о получении актов готовности к отопительному периоду. Управляющие организации совместно с администрациями районов и ресурсоснабжающими предприятиями к этой работе уже приступили. На 25 мая были получены акты готовности на 223 дома.

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По словам главного инженера БТСК Сергея Климова, сейчас завершаются работы по устранению повреждений, выявленных во время первого этапа опрессовки и влияющих на горячее водоснабжение.

«Большая часть уже завершена. На особом контроле — устранения повреждений на теплосети в районе ТЦ „Пионер“, здесь работы планируют закончить к 29 мая», — подчеркнул Климов.

Также он напомнил, что в городе продолжается второй этап гидравлических испытаний теплосетей, все работы, в том числе и ремонт обнаруженных повреждений, энергетики планируют завершить до 1 июня.

Пашковский поручил администрациям районов города все вопросы, связанные с подготовкой к предстоящему отопительному сезону, держать на особом контроле и посоветовал руководству БТСК увеличить количество ремонтных бригад с целью своевременного устранения повреждений и обеспечения горячей водой жителей города в соответствии с графиками.