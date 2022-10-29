Почти без коммунистов и эсеров. Как на Алтае пройдут первые кампании после ЕДГ-2022

30 октября в нескольких районах Алтайского края состоятся выборы в органы местного самоуправления. Изначально голосование должно было пройти ещё 11 сентября, но его отложили из-за «дефицита» кандидатов в многомандатных избирательных округах: претендентов оказалось меньше числа депутатских мандатов или равным ему. Представительные органы предстоит сформировать в части сельсоветов Быстроистокского, Рубцовского и Угловского районов. Всего в этих муниципалитетах необходимо определить судьбу 35 депутатских мандатов. Как посчитали в крайизбиркоме, участие в выборах сможет принять 3781 избиратель. Подробнее о предстоящей кампании — в обзоре amic.ru.

Конкурс — чуть больше человека на место

Ещё накануне ЕДГ глава крайизбиркома Ирина Акимова отмечала, что в нескольких сельсоветах потребовалось дополнительное выдвижение кандидатов. Где-то в списке был только один человек. По закону поддержать его должны 50% избирателей, но этого не произошло. Поэтому выборы пришлось перенести. Их необходимо было провести в трёхмесячный срок, большинство муниципалитетов успели сделать это быстрее.

В частности, на выборах депутатов Самарского сельсобрания Рубцовского района по многомандатному избирательному округу распределят три мандата. На них сейчас претендуют пять кандидатов: три от «Единой России», один от ЛДПР и один самовыдвиженец. Добавим, всего на территории сельсовета зарегистрированы 187 избирателей.

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На выборах депутатов Рубцовского сельсобрания одноимённого района в двух многомандатных округах в общей сложности распределят 11 мандатов. На вакантные места претендуют 15 человек. Причём 11 из них выдвинуты ЕР, два — ЛДПР, также представлены и независимые кандидаты. Всего участие в голосовании смогут принять 1318 избирателей, зарегистрированных на территории сельсовета.

Кроме того, в Саратовском сельсовете Рубцовского района пройдут досрочные выборы главы. На должность претендуют Андрей Роте от ЕР и Марина Семилуцкая от ЛДПР. Право голоса здесь имеют 411 избирателей.

На 30 октября назначено и голосование на выборах депутатов Озерно-Кузнецовского сельсовета. На 11 депутатских мандатов претендуют 14 человек: 11 от ЕР, один от КПРФ и двое самовыдвиженцев. Правом голоса обладают 999 избирателей.

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Наконец, в последнее воскресенье октября состоятся выборы в Хлеборобный сельсовет Быстроистокского района. По многомандатному округу необходимо избрать 10 депутатов. Конкурс немногим превышает одного человека на место. Свои кандидатуры выдвинули 12 соискателей, 10 из них идут от партии власти, а ещё двое как самовыдвиженцы. Участие в голосовании смогут принять 866 избирателей.

Кого ещё будут выбирать в Алтайском крае

До конца года в Алтайском крае пройдут выборы в ещё нескольких муниципалитетах. Они намечены на 13 ноября, а также на 4 и 11 декабря. Главной кампанией следующего, 2023 года станут выборы губернатора. Ориентировочная дата — 10 сентября. Впрочем, ряд политологов считают, что прямые выборы глав регионов отменят, а право определять высшее должностное лицо получат депутаты заксобраний. Кроме того, в 2023 году в Алтайском крае пройдут довыборы по одному из округов в АКЗС. Голосование намечено на 29 января.

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Чем закончился ЕДГ-2022

Напомним, в сентябре в Алтайском крае завершилась одна из самых масштабных муниципальных кампаний. Всего в выборах участвовало 511 сельских поселений. Там избирали в том числе 144 глав сёл. По итогам голосования 115 поселений возглавили единороссы, а остальные 29 — самовыдвиженцы. Представителей других партий в числе победителей нет.

Что касается депутатских корпусов сельсоветов, то замещалось 4605 мест. Жители избрали 4537 депутатов. Наибольшее число разыгрываемых мандатов (3651) забрала «Единая Россия», 612 человек попали в собрания депутатов в качестве самовыдвиженцев, 146 мандатов взяла «Справедливая Россия — За правду», 101 место досталось КПРФ, 21 мандат получила ЛДПР, шесть кресел — «Коммунисты России», по одному — «Новые люди» (0,02%) и «Партия возрождения России».