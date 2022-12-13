Послание Путина Федеральному собранию может состояться 27 декабря

27 декабря президент России Владимир Путин может выступить с посланием к Федеральному собранию. Об этом заявил источник РИА Новости в Госдуме.

Собеседник издания при этом отметил, что информация «не совсем однозначна».

Напомним, что глава государства каждый год выступает перед депутатами Госдумы и членами Совфеда с посланием о положении дел в стране и основными направлениями во внутренней и внешней политике. Эта обязанность главы государства прописана в Конституции.

Новости

Общество Большой пресс-конференции Путина в этом году не будет

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что большой пресс-конференции Путина до Нового года не будет. При этом он отметил, что президент постарается найти возможность пообщаться с журналистами кремлёвского пула.