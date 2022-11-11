Президент США назвал условие завершения конфликта на Украине

Ситуация на Украине не будет урегулирована до тех пор, пока силы РФ не покинут её территорию. Такое мнение выразил президент США Джо Байден во время разговора с журналистами перед зарубежным турне, передаёт ТАСС.

«Я не думаю, что конфликт будет разрешён до тех пор, пока Путин не выведет [силы] с Украины», — сказал американский лидер.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не закрывал дверь для переговоров с РФ, отметив, что Киев готов «говорить с Россией, но с другой Россией — той, которая будет по-настоящему готова к миру».