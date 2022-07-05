Путин подписал указ о присвоении звания Героев России двум генералам

Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героев России генерал-майору Эседулле Абачеву и генерал-полковнику Александру Лапину. Документ опубликован на портале правовой информации.

«За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, присвоить звание Героя Российской Федерации Абачеву Эседулле Абдулмуминовичу — генерал-майору, Лапину Александру Павловичу — генерал-полковнику», — сказано в указе.

Как отмечает ТАСС, генералы отличились в ходе освобождения ЛНР.

3 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину об освобождении ЛНР. Вскоре президент Украины Владимир Зеленский также сообщил, что ВСУ покинули пределы города Лисичанска, расположенного на территории республики.