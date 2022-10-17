Путин поручил закрепить в законодательстве полное госфинансирование фильмов для детей

Владимир Путин поручил до 30 декабря закрепить в законодательстве полное госфинансирование фильмов для детей и подростков, сообщает ТАСС.

Также президент поручил унифицировать понятие «духовно-нравственные ценности» во всех документах стратегического планирования, ежегодно выделять 3,9 млрд рублей на цифровые и мультимедийные проекты по духовно-нравственному воспитанию детей, а также разработать единый подход к преподаванию в школах истории родного края.

14 октября Путин заявил, что 222 тысячи человек из запланированных 300 тысяч уже призвали в рамках частичной мобилизации. Глава государства утверждал, что мобилизационные мероприятия завершатся в течение двух недель.