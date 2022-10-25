Президент России Владимир Путин потребовал от властей ускорить темпы работы и реалистично оценивать ситуацию. Об этом он заявил во время заседания координационного совета по обеспечению потребностей спецоперации.

«Нам необходимы более высокие темпы работы по всем направлениям и предельно реалистичная оценка ситуации, положения дел в целом. Это касается не только непосредственно специальной военной операции, это касается всей нашей работы практически по всем направлениям», — сказал Путин.

Он призвал чиновников не прятаться за формальностями и стандартными бюрократическими процедурами, а также готовиться к высоким темпам работы в современных реалиях.