РБК: Путин может выступить 20 сентября по поводу референдумов в Донбассе

Президент России Владимир Путин может выступить сегодня, 20 сентября, по поводу референдумов в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях. Об этом сообщает РБК со ссылкой на три источника, близких к администрации президента.

Выступление ожидается до конца дня. Темы заявлений главы государства неизвестны. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на момент публикации не прокомментировал информацию.

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Общество Референдум по вхождению Херсонской области в состав России пройдет с 23 по 27 сентября

Напомним, что 20 сентября в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях заявили, что с 23 по 27 сентября проведут референдумы по вопросу вхождения в состав Российской Федерации на правах субъекта.