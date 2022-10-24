Риши Сунак стал новым премьер-министром Великобритании

Риши Сунак стал новым лидером Консервативной партии Великобритании и премьер-министром страны. Об этом заявил председатель руководящего комитета партии Грэм Брейди.

После того как пикер палаты общин Пенни Мордонт сняла свою кандидатуру, Сунак остался единственным кандидатом.

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вопреки ожиданиям не стал выдвигать свою кандидатуру на пост.

Напомним, что Лиз Трасс, которая занимала пост премьер-министра Великобритании после Бориса Джонсона, ранее объявила о том, что она уходит в отставку.

На посту Трасс проработала 44 дня.