Риши Сунак стал новым премьер-министром Великобритании
Экс-премьер Борис Джонсон вопреки ожиданиям не стал претендовать на пост
24 октября 2022, 20:42, Илья Звягинцев
Риши Сунак стал новым лидером Консервативной партии Великобритании и премьер-министром страны. Об этом заявил председатель руководящего комитета партии Грэм Брейди.
После того как пикер палаты общин Пенни Мордонт сняла свою кандидатуру, Сунак остался единственным кандидатом.
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вопреки ожиданиям не стал выдвигать свою кандидатуру на пост.
Напомним, что Лиз Трасс, которая занимала пост премьер-министра Великобритании после Бориса Джонсона, ранее объявила о том, что она уходит в отставку.
На посту Трасс проработала 44 дня.
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