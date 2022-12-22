Самый молодой в истории. Мэром Бийска решением депутатов стал 34-летний управленец

22 декабря на заседании Бийской гордумы депутаты большинством голосов выбрали нового градоначальника. Им стал 34-летний Виктор Щигрев, до недавнего времени занимавший пост замглавы Смоленского района, здесь он курировал коммунальное хозяйство. Управленца поддержали 29 из 30 депутатов БГД. Срок полномочий Щигрева составит пять лет. Действующий мэр наукограда Александр Студеникин не получил в свою поддержку ни одного голоса.

Убедительная победа при поддержке ЕР

Ранее свою поддержку Виктору Щигреву пообещали в «Единой России». В состав БГД входят сразу 27 депутатов от партии власти. Член президиума регионального политсовета ЕР Денис Голобородько в начале декабря отмечал, что партийцы на президиуме регионального совета определились с тем, кого поддержит «Единая Россия». В Бийске им стал Виктор Щигрев. До 2019 году он работал замначальника управления ЖКХ в Бийске.

Всего на кресло мэра претендовало пять человек. Кроме Щигрева, это действующий градоначальник Александр Студеникин, начальник управления ГОЧС Бийска Дмитрий Сдобин, бизнесмен Евгений Белов и помощник депутата АКЗС Елизавета Яковенко. Именно ей достался ещё один голос в результате голосования в БГД.

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Напомним, весной 2021 года Александр Студеникин даже подавал в отставку с поста мэра, но через несколько дней передумал и решил продолжить работу. Поводом для демарша стала неудовлетворительная оценка работы администрации города за 2020 год, которую поставили бийские депутаты. Были претензии к работе мэрии и у правоохранительных органов. В частности, в отношении администрации Бийска возбудили уголовное дело из-за «спековских домов» для переселенцев. Более того, Следственный комитет ставил вопрос перед депутатами БГД о досрочной отставке Студеникина. Однако народные избранники большинством голосов выступили против.

Чем известен Виктор Щигрев

На службу в Смоленский район Виктор Щигрев переходил с должности заместителя начальника управления ЖКХ, где курировал, в первую очередь, дорожную сферу. До своего перехода на муниципальную службу Виктор Щигрев пробовал себя в предпринимательстве. На него было зарегистрировано ИП. В карточке предпринимателя с такими же ФИО указано, что субъект бизнеса был связан, прежде всего, с торговлей, а также предоставлением кредитов и деятельностью в области права, уточняет «Бийский рабочий».

Кроме того, в записках Алтайского филиала РАНХиГС есть публикация автора Виктора Щигрева. В статье — рассуждения о том, кто такой лидер и какие качества ему присущи. В заключении материала автор приходит к выводу, что умение в нужное время в нужном месте принимать решения в нестандартных ситуациях увеличивают шанс человека, обладающего властными полномочиями, стать лидером.

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Как проходил конкурс в 2017 году

Пять лет назад конкурс на должность главы города в Бийске вызвал гораздо больший интерес у кандидатов, чем сейчас. Заявки тогда подали сразу девять человек. Среди них начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации города Петр Ионенко; временно не работающий Николай Кочергин; замдиректора по связям с общественностью ООО «Быттехника» Дмитрий Пономарёв; директор ООО «Каратэлектромонтаж» Сергей Пономарёв; пенсионеры Владимир Саночкин и Василий Часовских, замдиректора ООО «Сити-Лифт-Центральное» Андрей Таран; председатель Совета кооперативного участка «Рассвет» потребительского общества «Алатырь» Владимир Алексеев; а также и.о. мэра Александр Студеникин.

Единороссы, эсеры и коммунисты в 2017 году поддержали кандидатуру Александра Студеникина. Депутаты от ЛДПР — Владимира Саночкина. В итоге Студеникин набрал 27 голосов, а Саночкин — три. Остальные претенденты поддержку не получили.