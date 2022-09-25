СМИ: Путин может выступить с посланием Федеральному собранию 30 сентября

Президент России Владимир Путин может выступить с посланием Федеральному собранию в пятницу, 30 сентября, сообщил РИА Новости источник в парламенте.

По его данным, в этот день ожидается некое протокольное мероприятие, предположительно, с участием первого лица.

«Источник не исключил, что, возможно, в этот день президент выступит с посланием к Федеральному собранию», — отмечает издание.

Ранее в сентябре пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что в Кремле пока не определились с датами прямой линии, послания Федеральному собранию и большой пресс-конференции Путина.

Напомним, в прошлом году ежегодное послание президента России Федеральному собранию было оглашено 21 апреля. Прямая линия с Владимиром Путиным в 2021-м проходила 30 июня, а большую пресс-конференцию провели 23 декабря.