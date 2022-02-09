СМИ сообщили о госпитализации Жириновского с коронавирусом, но в ЛДПР всё опровергли

9 февраля Telegram-канал Mash сообщил, что Владимира Жириновского госпитализировали с коронавирусом в Москве. Источник РИА Новости подтвердил информацию, однако пресс-служба ЛДПР её опровергла, передаёт ТАСС.

По информации Mash, у Жириновского поражено 50-75% легких. На фоне коронавируса у него развилась двусторонняя пневмония, из-за чего он попал в Центральную клиническую больницу со степенью поражения средней тяжести — КТ-3. Источник РИА Новости также сообщил, что Жириновский находится в ЦКБ.

Однако пресс-служба ЛДПР не подтвердила эти данные. В партии заявили, что Жириновский чувствует себя хорошо и продолжает работать.