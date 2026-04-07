07 апреля 2026, 13:30, ИА Амител

Суд по делу о теракте в "Крокус Сити Холле" в Москве / Фото: YURI KOCHETKOV / ТАСС

Организаторы теракта в "Крокус Сити Холле" планировали совершить еще одно нападение в Москве, но затем отказались от этой затеи и сосредоточились на атаках концертного зала, увеличив количество боевиков, сообщил участник судебного процесса. Об этом пишет ТАСС.

«По данным следствия, Сайфулло*, проживающий за границей, готовил и тренировал участников двух терактов в Москве. Второе нападение планировалось одновременно с атакой на "Крокус Сити Холл". В нем должны были участвовать двое человек, тогда как в "Крокус Сити Холле" — трое», — уточнил собеседник агентства.

Сайфулло, куратор террористов, объявлен в международный розыск и скрывается за пределами России.

Детали места и метода проведения второго теракта не разглашаются. Однако, согласно материалам дела, предоставленным ТАСС, его целью также было массовое убийство.

За неделю до атаки на "Крокус Сити Холл" куратор уведомил исполнителей, что в нападении примут участие Шамсидин Фаридуни, Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабализода и Мухаммадсобир Файзов (все внесены в РФ в перечень террористов). Последний первоначально был назначен для участия во втором теракте.

* Внесены Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов