В Кремле отказались комментировать нападение на учительницу в Пермском крае

По мнению Пескова, "это должны делать специалисты"

07 апреля 2026, 20:01, ИА Амител

Дмитрий Песков / Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не может анализировать причины нападения на учительницу в школе Пермского края.

Инцидент произошел во вторник утром, 7 апреля, на крыльце одной из школ Добрянки. Подросток пытался зарезать учительницу, ее госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. Вскоре губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил, что учительница скончалась. По данным СМИ, подросток состоит на учете в полиции, он несколько раз оставался на повторное обучение.

Как пишет "Коммерсантъ", Пескова попросили прокомментировать происшествие в ходе пресс-конференции. Он ответил, что "есть правоохранительные органы, которые принимают все необходимые меры".