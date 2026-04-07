В Кремле отказались комментировать нападение на учительницу в Пермском крае

По мнению Пескова, "это должны делать специалисты"

07 апреля 2026, 20:01, ИА Амител

Дмитрий Песков / Фото: kremlin.ru
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не может анализировать причины нападения на учительницу в школе Пермского края.

Инцидент произошел во вторник утром, 7 апреля, на крыльце одной из школ Добрянки. Подросток пытался зарезать учительницу, ее госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. Вскоре губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил, что учительница скончалась. По данным СМИ, подросток состоит на учете в полиции, он несколько раз оставался на повторное обучение.

Как пишет "Коммерсантъ", Пескова попросили прокомментировать происшествие в ходе пресс-конференции. Он ответил, что "есть правоохранительные органы, которые принимают все необходимые меры".

«Конечно же, не в Кремле давать оценку подобной ситуации и анализировать причины. Это должны делать специалисты, которые выполняют свою работу», — сказал пресс-секретарь.

Комментарии 11

Гость

20:04:27 07-04-2026

Они новости из газет узнают

Гость

20:04:50 07-04-2026

За что усатому вообще зарплату платят?

Гость

20:23:21 07-04-2026

Эти усы ничего не могут прокомментировать

Гость

20:29:04 07-04-2026

Так это ж не Иран и не США зачем ему лишняя информация

Гость

21:09:50 07-04-2026

Потому что за людей не считают. Так, расходный материал. Одной больше, одной меньше... Никто и не заметит. А вы дальше флажками машите!

Гость

00:37:38 08-04-2026

странная психология типа "Царь" во всем должен разбираться что-ли? А на что тогда государству полиция и МВД?? Правильно господин Песков ответил, профессионально и с намеком кому надо, чтоб подсуетились в работе, молодец, как обычно. Респект

Гость

07:27:55 08-04-2026

Гость (00:37:38 08-04-2026) странная психология типа "Царь" во всем должен разбираться ч...
А зачем нам тогда "царь", который уже 25 лет не может разобраться с одними и теми же проблемами?
Знаете когда началась ре организация коррекционных школ? В 2016. Отгадайте при ком это было. Я не против инклюзионного образования, когда это делается правильно. Но в наших школах появились учителя-дефектологи, помещения для стимминга и отдыха, индивидуальные тьюторы для каждого ученика с диагнозом? То-то же...

Гость

11:38:05 08-04-2026

Гость (07:27:55 08-04-2026) А зачем нам тогда "царь", который уже 25 лет не может ра... вы про совего ерему будете талдычить при любом раскладе. вы бесполезный оппонент

Гость

07:30:29 08-04-2026

Зачем вообще просили комментировать? Ясно же, что не будет.

Гость

10:41:10 08-04-2026

Гость (07:30:29 08-04-2026) Зачем вообще просили комментировать? Ясно же, что не будет.... Его нет смысла спрашивать и показывать по телеку. Пусть с одним зарубиным и общается. Всё одно вечно непричёмный и стрелки переводит

Гость

11:49:50 08-04-2026

Усатый непричемышь..

