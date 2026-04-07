В Кремле отказались комментировать нападение на учительницу в Пермском крае
По мнению Пескова, "это должны делать специалисты"
07 апреля 2026, 20:01, ИА Амител
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не может анализировать причины нападения на учительницу в школе Пермского края.
Инцидент произошел во вторник утром, 7 апреля, на крыльце одной из школ Добрянки. Подросток пытался зарезать учительницу, ее госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. Вскоре губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил, что учительница скончалась. По данным СМИ, подросток состоит на учете в полиции, он несколько раз оставался на повторное обучение.
Как пишет "Коммерсантъ", Пескова попросили прокомментировать происшествие в ходе пресс-конференции. Он ответил, что "есть правоохранительные органы, которые принимают все необходимые меры".
«Конечно же, не в Кремле давать оценку подобной ситуации и анализировать причины. Это должны делать специалисты, которые выполняют свою работу», — сказал пресс-секретарь.
20:04:27 07-04-2026
Они новости из газет узнают
20:04:50 07-04-2026
За что усатому вообще зарплату платят?
20:23:21 07-04-2026
Эти усы ничего не могут прокомментировать
20:29:04 07-04-2026
Так это ж не Иран и не США зачем ему лишняя информация
21:09:50 07-04-2026
Потому что за людей не считают. Так, расходный материал. Одной больше, одной меньше... Никто и не заметит. А вы дальше флажками машите!
00:37:38 08-04-2026
странная психология типа "Царь" во всем должен разбираться что-ли? А на что тогда государству полиция и МВД?? Правильно господин Песков ответил, профессионально и с намеком кому надо, чтоб подсуетились в работе, молодец, как обычно. Респект
07:27:55 08-04-2026
А зачем нам тогда "царь", который уже 25 лет не может разобраться с одними и теми же проблемами?
А зачем нам тогда "царь", который уже 25 лет не может разобраться с одними и теми же проблемами?
Знаете когда началась ре организация коррекционных школ? В 2016. Отгадайте при ком это было. Я не против инклюзионного образования, когда это делается правильно. Но в наших школах появились учителя-дефектологи, помещения для стимминга и отдыха, индивидуальные тьюторы для каждого ученика с диагнозом? То-то же...
11:38:05 08-04-2026
вы про совего ерему будете талдычить при любом раскладе. вы бесполезный оппонент
07:30:29 08-04-2026
Зачем вообще просили комментировать? Ясно же, что не будет.
10:41:10 08-04-2026
Его нет смысла спрашивать и показывать по телеку. Пусть с одним зарубиным и общается. Всё одно вечно непричёмный и стрелки переводит
11:49:50 08-04-2026
Усатый непричемышь..