Запуск трех российских миссий по изучению Луны перенесли на 2032–2036 годы

Российская лунная программа будет разделена на два этапа

07 апреля 2026, 21:37, ИА Амител

Луна над Барнаулом / Фото: amic.ru

Запуски трех космических аппаратов "Луна-28", "Луна-29" и "Луна-30" перенесены на 2032–2036 годы, сообщил вице-президент РАН Сергей Чернышев. Его слова приводит "Интерфакс".

Чернышев заявил, что российская лунная программа делится на два этапа: исследования технологий и мест посадки аппаратов, а также создание элементов лунных баз и "отрыв" от места посадки.

По его словам, запуск аппарата "Луна-29" запланирован на 2032 год, запуск "Луны-28" ожидается в 2036 году, а "Луны-30" — в 2034-м.

11 августа 2025 года научный руководитель Института космических исследований РАН, научный руководитель первого этапа лунной программы РФ, академик Лев Зеленый сообщал, что запуск межпланетной станции "Луна-27А" перенесен с 2028-го на 2029 год, а "Луну-27Б" планируется запустить в 2030 году.

В декабре 2023 года Юрий Борисов, занимавший тогда должность главы "Роскосмоса", заявил, что запуск миссии "Луна-26" запланирован на 2027 год, "Луна-27" — на 2028-й, а к 2030 году планируется старт "Луны-28".