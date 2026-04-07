Запуск трех российских миссий по изучению Луны перенесли на 2032–2036 годы
Российская лунная программа будет разделена на два этапа
07 апреля 2026, 21:37, ИА Амител
Запуски трех космических аппаратов "Луна-28", "Луна-29" и "Луна-30" перенесены на 2032–2036 годы, сообщил вице-президент РАН Сергей Чернышев. Его слова приводит "Интерфакс".
Чернышев заявил, что российская лунная программа делится на два этапа: исследования технологий и мест посадки аппаратов, а также создание элементов лунных баз и "отрыв" от места посадки.
По его словам, запуск аппарата "Луна-29" запланирован на 2032 год, запуск "Луны-28" ожидается в 2036 году, а "Луны-30" — в 2034-м.
11 августа 2025 года научный руководитель Института космических исследований РАН, научный руководитель первого этапа лунной программы РФ, академик Лев Зеленый сообщал, что запуск межпланетной станции "Луна-27А" перенесен с 2028-го на 2029 год, а "Луну-27Б" планируется запустить в 2030 году.
В декабре 2023 года Юрий Борисов, занимавший тогда должность главы "Роскосмоса", заявил, что запуск миссии "Луна-26" запланирован на 2027 год, "Луна-27" — на 2028-й, а к 2030 году планируется старт "Луны-28".
22:07:26 07-04-2026
Какая там луна, когда нужно с телеграммами да ВПНами бороться.
Прости нас Юра
22:32:52 07-04-2026
да и получилось-бы хоть тогда то... не туда замахнулись. Вон в Барнауле дома гнилые в центре и дороги убитые. какая к лешему "миссия на луну?!"
23:29:24 07-04-2026
На Земле проблем хватает, это понятно...
07:13:35 08-04-2026
Смех, да и только. К этому времени все окончательно развалится и спрашивать опять не с кого будет.
07:43:13 08-04-2026
Россия не является суверенным государством. Страна, которая проиграла в Холодной войне в 1991 году и стала колонией США, не имеющая собственных денег, конституции, экономики...запланирован на 2032 год запуск аппарата "Луна-29". К тому времени, с воровством и враньем, поди уже и страны не будет.
10:41:34 08-04-2026
Гость (07:43:13 08-04-2026) Россия не является суверенным государством. Страна, которая ... Не надоело эту ахинею писать фёдоровскую?
Американо- японские отношения изучи)). По фёдоровской логике япошки должны были на америкашек
пахать ,как Дерипаска озвучил - 12/6, за миску риса.
09:52:46 08-04-2026
верим. а полетим туда на суперджетах?