Бизнесменов из Приморья будут судить в Барнауле за махинации на 56 млн рублей

Действия фигурантов маскировались под гражданско-правовые отношения

07 апреля 2026, 15:33, ИА Амител

Деревянный молот судьи / Фото: amic.ru

В Алтайском крае в суд направили уголовное дело о мошенничестве при исполнении госконтракта — двух бизнесменов из Приморья обвиняют в хищении более 56 млн рублей. Об этом сообщили в прокуратуре Алтайского края.

По версии следствия, руководители коммерческой организации из Владивостока выступали поставщиками дробильного оборудования по контракту, заключенному 16 сентября 2022 года с краевым государственным казенным учреждением. Однако условия договора, включая заявленные технические характеристики, выполнены не были.

Следствие считает, что обвиняемые поставили оборудование, не соответствующее требованиям контракта, и сопроводили его поддельными документами с недостоверными сведениями о стране происхождения и характеристиках. Полученные бюджетные средства, как полагают правоохранительные органы, были похищены и использованы по своему усмотрению. Общий ущерб превысил 56 млн рублей.

Как установили следователи, действия фигурантов маскировались под гражданско-правовые отношения. Для этого была подготовлена техническая документация на русском языке, а также изготовлены и размещены металлические таблички, якобы подтверждающие происхождение оборудования и его модернизацию.

При этом фактическая доработка техники не проводилась: оборудование не поступало на производственную базу компании, контейнеры с комплектующими не вскрывались и не комплектовались. По данным следствия, груз был доставлен в Алтайский край напрямую из порта отгрузки транспортными компаниями.

«В рамках расследования представитель потерпевшего учреждения заявил гражданский иск на сумму причиненного ущерба. Для его обеспечения наложен арест на имущество обвиняемых и подконтрольной им организации на сумму свыше 60 млн рублей», — отметили в ведомстве.

Как уточнили в прокуратуре, преступление выявили сотрудники УФСБ России по Алтайскому краю. Расследование проводила следственная часть СУ УМВД России по Барнаулу, надзор осуществляла прокуратура региона. Дело возбуждено по части 4 статьи 159 УК РФ — мошенничество в особо крупном размере.

Материалы направлены в Центральный районный суд Барнаула для рассмотрения по существу.

Ранее Бийский городской суд Алтайского края вынес приговор бывшему начальнику специального управления МЧС города Бийска Виктору Великодному. Его приговорили к 11 годам лишения свободы в колонии общего режима за хищение свыше 600 миллионов рублей.