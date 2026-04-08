Детские пособия за май перечислят досрочно
Речь идет о семьях, которым выплаты переводили на карту
08 апреля 2026, 09:41, ИА Амител
Денежные выплаты для семьей с детьми / Фото: amic.ru
В связи с майскими праздниками Социальный фонд России перечислит детские пособия, которые по обычному графику должны были прийти в начале месяца, досрочно. Выплаты пройдут 29 и 30 апреля. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе фонда.
Досрочно деньги переведут семьям, выбравшим безналичный способ получения через банк.
В перечень попали:
- единое пособие на детей до 17 лет и по беременности;
- пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет для неработающих родителей;
- пособие на первого ребенка до 3 лет;
- пособие на ребенка военнослужащего по призыву.
Если пособие доставляется через "Почту России", выплата пройдет в мае по обычному графику — вплоть до 25-го числа, в зависимости от региона.
Ежемесячная выплата из материнского капитала на детей до 3 лет будет перечислена по стандартному графику — 5 мая.
Чтоб на праздниках пробухать успели?