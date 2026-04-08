Детские пособия за май перечислят досрочно

Речь идет о семьях, которым выплаты переводили на карту

08 апреля 2026, 09:41, ИА Амител

Денежные выплаты для семьей с детьми / Фото: amic.ru

В связи с майскими праздниками Социальный фонд России перечислит детские пособия, которые по обычному графику должны были прийти в начале месяца, досрочно. Выплаты пройдут 29 и 30 апреля. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе фонда.

Досрочно деньги переведут семьям, выбравшим безналичный способ получения через банк.

В перечень попали:

единое пособие на детей до 17 лет и по беременности;

пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет для неработающих родителей;

пособие на первого ребенка до 3 лет;

пособие на ребенка военнослужащего по призыву.

Если пособие доставляется через "Почту России", выплата пройдет в мае по обычному графику — вплоть до 25-го числа, в зависимости от региона.

Ежемесячная выплата из материнского капитала на детей до 3 лет будет перечислена по стандартному графику — 5 мая.