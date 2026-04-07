В Алтайском крае по нацпроекту ремонтируют мост, который ведет к популярным местам отдыха

Работу идут в два этапа

07 апреля 2026, 14:00, ИА Амител

Мост в Солонешенском районе / Фото: Минтранс Алтайского края

В популярном среди туристов Солонешенском районе Алтайского края капитально ремонтируют мост через реку Ануй. Работы проводят в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни".

Справка: мост расположен на 69-м километре автомобильной дороги Чарышское — Малый Бащелак — Большой Бащелак — Тальменка — Солонешное в селе Солонешном.

А как объезжать?

Для обеспечения беспрепятственного проезда на время проведения ремонта движение организовано по временной объездной дороге, сообщили в Минтрансе Алтайского края.

Какие работы идут на мосту?

Ремонт моста решено проводить поэтапно: сначала по одной полосе, потом — на второй.

Сейчас уже завершаются работы на первой половине. Как сообщили в пресс-службе Минтранса Алтайского края, рабочие демонтировали старые конструкции, отремонтировали береговые и промежуточные опоры, обновили пролетные строения.

Также подрядчик уже полностью восстановил мостовое полотно и лестничные сходы.

В ближайшее время будут завершены работы по гидроизоляции. А затем рабочие уложат два слоя асфальтобетонного покрытия. Будут оборудованы тротуары и водоотводные лотки.

После того как завершат работы на этой половине моста, рабочие аналогичным образом отремонтируют и вторую часть сооружения.

После этого дорожники нанесут разметку и установят знаки, чтобы поездка по мосту была безопасной.

Железобетонный мост будет длиной 265 м.

Когда все работы будут закончены?

В министерстве сообщили, что сдать объект в эксплуатацию планируют до конца октября 2026 года.

На все работы выделено более 125 млн рублей.

Почему этот мост важен?

Солонешенский район пользуется большой популярностью среди туристов, так как здесь расположено много достопримечательностей. В том числе — памятник природы "Денисова пещера" и комплексный заказник краевого значения "Каскад водопадов на реке Шинок". Вблизи трассы действуют базы отдыха и кемпинги.

«Обновленный мост обеспечит безопасный и комфортный проезд как для жителей, так и для гостей региона, следующих к этим достопримечательностям», — заключили в ведомстве.