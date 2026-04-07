В Алейске сотрудники ГАИ спасли пенсионерку и вынесли баллон из горящего дома

Причиной пожара стало нарушение правил монтажа электрооборудования

07 апреля 2026, 13:39, ИА Амител

Место происшествия / Фото: МЧС Алтайского края

В Алейске ночью 7 апреля произошел пожар в частном жилом доме на улице Мостовой. Из горящего здания удалось спасти пожилую женщину, сообщили в ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

По данным ведомства, до прибытия пожарных сотрудники Госавтоинспекции через дверной проем эвакуировали хозяйку дома, а также вынесли газовый баллон. Погибших в результате происшествия нет.

«К моменту прибытия первых расчетов огонь уже охватил кровлю здания. В условиях сильного задымления работало звено газодымозащитной службы», — отметили в ведомстве.

На месте происшествия были задействованы семь пожарных и две единицы техники. Возгорание удалось ликвидировать.

По предварительной информации, причиной пожара стало нарушение правил монтажа электрооборудования.