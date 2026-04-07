Россиянам разрешили ездить с иностранными правами

Соответствующее решение принял Конституционный суд

07 апреля 2026, 23:03, ИА Амител

Руль. Автомобиль / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Конституционный суд РФ принял решение, согласно которому россияне, постоянно проживающие за границей, имеют право управлять автомобилем на территории России на основе иностранных водительских удостоверений без каких-либо временных ограничений. Соответствующее постановление опубликовано на сайте суда.

Как отмечается в пояснении, по Конвенции о дорожном движении, участницей которой является Россия, документы, выданные в одной стране-участнице, должны признаваться в другой до тех пор, пока эта территория не станет местом жительства владельца удостоверения.

Однако с июля 2023 года действует новая редакция нормы, разрешающая гражданам РФ использовать иностранные права лишь в течение одного года с момента первого въезда после их получения.

Суд решил, что подобный подход не учитывает ситуацию, когда россиянин при временных въездах продолжает постоянно жить за рубежом. КС признал норму не соответствующей Конституции, поскольку она ограничивает конституционные права граждан, включая свободу передвижения.