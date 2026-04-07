Барнаул ждет транспортная реформа: в городе появится 130 новых автобусов

Изменения позволят оптимизировать управление, сделать расходы более прозрачными и в результате повысить уровень предоставляемых горожанам услуг

07 апреля 2026, 16:38, ИА Амител

Совещание в мэрии Барнаула / Фото: официальный сайт города Барнаула

Барнаул готовится к транспортной модернизации: в скором времени в городе появится 130 новых автобусов, а также создадут муниципальное автобусное предприятие. Такие решения были приняты на совещании, посвященном развитию системы общественного транспорта.

В обсуждении приняли участие представители городской власти, Общественной палаты, Министерства транспорта Алтайского края и МУП "Горэлектротранс".

Председатель комитета по дорожному хозяйству и транспорту Барнаула Валерий Ведяшкин рассказал, что в городе планируют постепенно обновить автобусный парк — это предусмотрено соглашением с правительством Алтайского края.

За три года на улицы Барнаула должны выйти более 130 новых автобусов: 31 закупят уже в этом году, 40 — в 2027‑м и 59 — в 2028‑м.

Заместитель главы администрации Барнаула по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Курышин сообщил, что администрация города провела встречи с представителями крупных российских автозаводов — КАМАЗ, НефАЗ, КАвЗ, ЛиАЗ, ПАЗ и МАЗ.

По результатам анализа коммерческих предложений от ведущих автозаводов и сравнения параметров автобусов с особенностями городских маршрутов эксперты установили, что выбранные для покупки модели автобусов полностью соответствуют требованиям эксплуатации в местных условиях.

Кроме того, идет подготовка к созданию муниципального автобусного предприятия. Комитет по дорожному хозяйству и транспорту разработал план преобразования МУП "Горэлектротранс" — это нужно, чтобы выполнить требования федерального законодательства.

По словам Валерия Ведяшкина, предприятие разделят на две структуры: одна будет отвечать за электротранспорт, другая — за автобусные перевозки. Потом автобусное направление преобразуют в акционерное общество.

«Реформа направлена на повышение эффективности управления, прозрачности расходов и, в конечном счете, на улучшение качества услуг для горожан», — подчеркнул председатель комитета по дорожному хозяйству и транспорту Барнаула.

Галина Буевич, председатель Барнаульской городской Думы, отметила, что создание нового предприятия потребует усилий и вложений, но это заложит основу для развития автобусного сообщения в городе.

Вячеслав Перерядов, руководитель фракции "Единая Россия" в Барнаульской городской Думе, добавил:

«Развитие общественного транспорта, его системное обновление — один из ключевых наказов наших жителей, закрепленный в народной программе партии "Единая Россия". Мы слышим людей. Благодаря поддержке губернатора и правительства Алтайского края в Барнауле обновляются автобусы, троллейбусы и трамваи. Обновление парка позволяет не только повысить надежность перевозок, но и обеспечить жителей города комфортными условиями проезда. Это только начало работы. В планах — дальнейшее обновление подвижного состава, развитие маршрутной сети и повышение культуры обслуживания пассажиров».

В завершение совещания Вячеслав Франк поручил ответственным подразделениям координировать все этапы обновления автобусного парка и реорганизации предприятия. Он также подчеркнул необходимость сохранить кадры и обеспечить бесперебойную работу транспорта в переходный период.

По словам главы города, этот проект станет важной частью стратегии развития транспортной инфраструктуры Барнаула и поможет сделать общественный транспорт более комфортным, надежным и доступным для горожан.