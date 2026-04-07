Барнаул ждет транспортная реформа: в городе появится 130 новых автобусов
Изменения позволят оптимизировать управление, сделать расходы более прозрачными и в результате повысить уровень предоставляемых горожанам услуг
07 апреля 2026, 16:38, ИА Амител
Барнаул готовится к транспортной модернизации: в скором времени в городе появится 130 новых автобусов, а также создадут муниципальное автобусное предприятие. Такие решения были приняты на совещании, посвященном развитию системы общественного транспорта.
В обсуждении приняли участие представители городской власти, Общественной палаты, Министерства транспорта Алтайского края и МУП "Горэлектротранс".
Председатель комитета по дорожному хозяйству и транспорту Барнаула Валерий Ведяшкин рассказал, что в городе планируют постепенно обновить автобусный парк — это предусмотрено соглашением с правительством Алтайского края.
За три года на улицы Барнаула должны выйти более 130 новых автобусов: 31 закупят уже в этом году, 40 — в 2027‑м и 59 — в 2028‑м.
Заместитель главы администрации Барнаула по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Курышин сообщил, что администрация города провела встречи с представителями крупных российских автозаводов — КАМАЗ, НефАЗ, КАвЗ, ЛиАЗ, ПАЗ и МАЗ.
По результатам анализа коммерческих предложений от ведущих автозаводов и сравнения параметров автобусов с особенностями городских маршрутов эксперты установили, что выбранные для покупки модели автобусов полностью соответствуют требованиям эксплуатации в местных условиях.
Кроме того, идет подготовка к созданию муниципального автобусного предприятия. Комитет по дорожному хозяйству и транспорту разработал план преобразования МУП "Горэлектротранс" — это нужно, чтобы выполнить требования федерального законодательства.
По словам Валерия Ведяшкина, предприятие разделят на две структуры: одна будет отвечать за электротранспорт, другая — за автобусные перевозки. Потом автобусное направление преобразуют в акционерное общество.
«Реформа направлена на повышение эффективности управления, прозрачности расходов и, в конечном счете, на улучшение качества услуг для горожан», — подчеркнул председатель комитета по дорожному хозяйству и транспорту Барнаула.
Галина Буевич, председатель Барнаульской городской Думы, отметила, что создание нового предприятия потребует усилий и вложений, но это заложит основу для развития автобусного сообщения в городе.
Вячеслав Перерядов, руководитель фракции "Единая Россия" в Барнаульской городской Думе, добавил:
«Развитие общественного транспорта, его системное обновление — один из ключевых наказов наших жителей, закрепленный в народной программе партии "Единая Россия". Мы слышим людей. Благодаря поддержке губернатора и правительства Алтайского края в Барнауле обновляются автобусы, троллейбусы и трамваи. Обновление парка позволяет не только повысить надежность перевозок, но и обеспечить жителей города комфортными условиями проезда. Это только начало работы. В планах — дальнейшее обновление подвижного состава, развитие маршрутной сети и повышение культуры обслуживания пассажиров».
В завершение совещания Вячеслав Франк поручил ответственным подразделениям координировать все этапы обновления автобусного парка и реорганизации предприятия. Он также подчеркнул необходимость сохранить кадры и обеспечить бесперебойную работу транспорта в переходный период.
По словам главы города, этот проект станет важной частью стратегии развития транспортной инфраструктуры Барнаула и поможет сделать общественный транспорт более комфортным, надежным и доступным для горожан.
16:41:53 07-04-2026
Как и школы - без учителей
Как новые больницы - без врачей
Автобусы - без водителей.
Зато поручения президента выполняем по плану!
16:52:52 07-04-2026
"с представителями крупных российских автозаводов - МАЗ"
Как давно Минский завод стал российским??? Кто то из подчиненных Курышина жиденько уделался?...
Ну а про песни Перерядова в адрес партии родной... Тут даже спьяну столько матерков не будет... Сперва весь город Газелями захламили, а теперь решили автобусы начать приобретать..
16:56:19 07-04-2026
51-й и 59-й маршруты не обделите.
16:58:53 07-04-2026
Гость (16:56:19 07-04-2026) 51-й и 59-й маршруты не обделите.... Купи себе автобус большой и езди на нем. С чего за счет бюджета частникам помогать? Написано же. Сделают городскую контору.
17:03:51 07-04-2026
Помимо автобусов в городе не паханное поле, еще улучшать и улучшать. Но и на этом спасибо, хорошая новость.
17:31:18 07-04-2026
Какие-то кислые морды на заседании
17:40:10 07-04-2026
"Развитие общественного транспорта, его системное обновление — один из ключевых наказов наших жителей, закрепленный в народной программе партии "Единая Россия".-------------- Примазались! Как противно! Без ЕР ничего бы не стояло и не ехало.
18:02:29 07-04-2026
"..создадут муниципальное автобусное предприятие.."
Давно пора, еще вчера. Есть надежда, что наконец-то хотя бы ОТ станет нормальным и закончится наглый шантаж частников.
20:05:34 07-04-2026
Гость (18:02:29 07-04-2026) "..создадут муниципальное автобусное предприятие.."Д...
Скорее вновь созданное АО постепенно перейдёт в частные руки. Прибыль от перевозок должны извлекать нужные и уважаемые люди, а не город
20:54:26 07-04-2026
Гость (18:02:29 07-04-2026) "..создадут муниципальное автобусное предприятие.."Д... 10-й по утрам уже урезали в количестве. Приходишь на остановку к 6 утра, а автобуса более 15 минут ждать. Как итог - даже в такую рань пассажиры на остановках накапливаются и опять едем как селедки в бочке в час пик.
Хотя сейчас даже селедкам в банках свободнее - кладут столько, что они плавают как богачи в собственных в бассейнах)))))
18:55:04 07-04-2026
Почему нет выделенных полос для ОТ до сих пор? На Павловском например, сколько это издевательство будет продолжаться? Советской Армии, Челюскинцев - почему трамваи стоят в общем потоке? Отгородите уже их! И много где еще. В других городах давно сделали и решили проблему, что с Барнаулом не так?
08:34:30 08-04-2026
Гость (18:55:04 07-04-2026) Почему нет выделенных полос для ОТ до сих пор? На Павловск... Пешком ходи, здоровее будешь
10:36:40 08-04-2026
Гость (18:55:04 07-04-2026) Почему нет выделенных полос для ОТ до сих пор? На Павловск... У нас царство автобыдла
20:38:51 07-04-2026
Газелей тьма но не для проездных. Пожилые люди и нвалиды еле стоят на остановках и ждут дифицитные автобусы по проездным. И так пенсионеры " обласканы" нашей властью а тут в обморок упадешь пока долгожданный автобус придет и ура если вместишься в него. Эх вы чиновники на кого вы работаете.
00:45:30 08-04-2026
сначала нужно дороги починить. вы эти автобусы убъете за 1 мес. по таким дорогам!! гении((( снова история как с трамваями из Белоруси
09:38:31 08-04-2026
Хотелось бы чтобы виды автобусов для закупки были выставлены на всеобщее голосование. А то закупят скотовозки, в которых минимум сидений и те неудобные. Газели бы с узкими проходами вообще бы запретил - пусть расширяют салон.
11:03:35 08-04-2026
ооочень ждем!!!!