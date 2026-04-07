Однако сам работник может уволиться по собственному желанию в любой момент

07 апреля 2026, 17:51, ИА Амител

Женщина на работе / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Минтруд РФ напомнил, что работодатель не вправе уволить сотрудника по своей инициативе, пока тот находится на больничном.

В ведомстве подчеркнули, что ограничение распространяется исключительно на работодателя — прекратить трудовые отношения по собственному решению в период временной нетрудоспособности работника он не может.

При этом сотрудник вправе уволиться по собственному желанию в любой момент, в том числе во время больничного. Для этого нужно подать заявление в стандартном порядке — трудовой договор будет расторгнут через две недели после того, как работодатель его получит.

Важный нюанс: весь период нахождения на больничном полностью засчитывается в двухнедельный срок отработки. Это значит, что специально отрабатывать дни, пропущенные из‑за болезни, не потребуется. Ранее россиянам объяснили, как можно взять больничный без болезни.