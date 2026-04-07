VPN-сервисы могут полностью исчезнуть до конца 2026 года
По мнению эксперта, провайдеры перестали бороться с отдельными сайтами и начали очищать весь трафик
07 апреля 2026, 16:43, ИА Амител
Массовый пользователь привык к простым коммерческим VPN-сервисам, где достаточно нажать кнопку. Сергей Грибанов, основатель компании INSYTE Electronics, рассказал в беседе с "Газетой.ru", что такие сервисы скоро уйдут в прошлое. Он считает, что провайдеры перестали бороться с отдельными сайтами и начали очищать весь трафик, который обходит блокировки.
«Раньше системы глубокого анализа трафика, такие как DPI и ТСПУ, блокировали только запрещенные сайты. Однако популярные VPN-протоколы, включая OpenVPN, IPsec и WireGuard, легко преодолевали эти ограничения, так как внутри зашифрованного туннеля данные остаются недоступными для провайдера», — добавил эксперт.
Он отметил, что проблема этих протоколов в том, что они имеют узнаваемые заголовки пакетов. Современные технологии, такие как VLESS, Shadowsocks-2022 и Trojan, маскируют сам факт наличия туннеля, делая его неотличимым от легитимного HTTPS-трафика. Это позволяет обходить блокировки без потери скорости.
Грибанов утверждает, что полностью заблокировать все способы обхода невозможно. Для этого DPI-системам нужно перейти от анализа заголовков к глубокому анализу данных. Однако это требует огромных вычислительных мощностей, что невозможно в масштабах страны.
«Единственный способ полностью ограничить обход блокировок — перейти на модель "белых списков". Это означает, что интернет будет работать только через определенные шлюзы, что фактически ограничит доступ к глобальной сети. Такие меры могут иметь серьезные последствия для экономики и ИТ-инфраструктуры», — предупредил Грибанов.
По мнению специалиста, массовые коммерческие VPN исчезнут к концу 2026 года. Это произойдет из-за постоянных поисков рабочих приложений, снижения скорости и обрывов связи. Большинство людей будут вынуждены смириться с реальностью суверенного интернета.
Тех, кто умеет работать с консолью, ждет новый этап: аренда личных виртуальных серверов за границей и создание собственных скрытых узлов связи. Глобальный интернет не исчезнет, но доступ к нему станет привилегией для тех, кто готов тратить время на настройку протоколов, заключил Грибанов.
17:06:49 07-04-2026
Пытаясь кого-то обогнать, оглядывайтесь, не прекращая смотреть под ноги, что бы не споткнуться.
17:08:00 07-04-2026
зачем блокировать и пытаться что то выявлять если можно просто отключить во всей стране интернет, шагнем в прошлое
02:15:38 10-04-2026
имяя (17:08:00 07-04-2026) зачем блокировать и пытаться что то выявлять если можно прос... Я и не знал что капитализм это будущее .
17:21:44 07-04-2026
17:24:30 07-04-2026
17:36:49 07-04-2026
Скорее они убьют весь интернет) Ибо заблокировать точечно явно не в состоянии.
17:42:54 07-04-2026
Белые списки по-сути всё что нужно гражданам от сети. Остальное разврат, тлетворное влияние и дезинформация сеющая разруху в головах.
17:55:56 07-04-2026
И с этим параллельно, как прогнозируют, произойдёт рост стоимости интернет-услуг от провайдеров. Просто сказка какая-то!☹️
18:43:05 07-04-2026
А зачем тогда вообще нужны будут "услуги
провайдеров"? Им придётся телефонные будки опять ставить.😁
02:22:00 10-04-2026
Кхм... (18:43:05 07-04-2026) А зачем тогда вообще нужны будут "услуги провайдеров"? И... Не всё что можно съесть надо есть . Так и интернет . Для чего он ? Всем он нужен под себя а при капитализме под себя это против всех .
18:59:50 07-04-2026
19:27:28 07-04-2026
Лучше было бы поголовно инквизиторов запретить: именно их карательная цензура спровоцировала бешеный спрос на услуги VPN-сервисов!
19:55:41 07-04-2026
20:25:54 07-04-2026
глянь, как радостно гвозди в крышку гроба заколачивают. прощай ит, здравствуй безработица
12:07:30 08-04-2026
Гость (20:25:54 07-04-2026) глянь, как радостно гвозди в крышку гроба заколачивают. прощ... Всегда надо иметь 1-2 запасные специальности.
12:08:58 08-04-2026
Гость (20:25:54 07-04-2026) глянь, как радостно гвозди в крышку гроба заколачивают. прощ... ИТ были до интернета, будут и после.
20:32:31 07-04-2026
21:53:15 07-04-2026
Не будет выхода в глобальный интернет, не будут люди и деньги платить за интернет, ИТ отрасль можно закрыть на клюшку, кто-то стремится разрушить экономику до основания.
07:56:31 08-04-2026
Мозгов не хватит, грамотно все сделать. Грамотные мозги утекли в новую отчизну, где им хорошо.
09:44:38 08-04-2026
Рядом пример грамотной информационной политики и социального управления-Беларусь. Там почему то не бояться доступа населения к информации и не блокируют ютуб и телеграм. Неспособность управления прикрывается ограничением доступа к информации и нежелание использовать информационные каналы на благо государства. Потому что происходит деградация всего, судя по количеству арестов чиновников последнее время. Долго придется очищать "авгиевы конюшни"
16:39:51 08-04-2026
задрали уже со своей Белорусией, да потому что она не суверенная страна, карлик, никому не нужный. успокойтесь уже
09:48:42 08-04-2026
не нужон нам этот сувенирный енторнет!