По мнению эксперта, провайдеры перестали бороться с отдельными сайтами и начали очищать весь трафик

07 апреля 2026, 16:43, ИА Амител

Массовый пользователь привык к простым коммерческим VPN-сервисам, где достаточно нажать кнопку. Сергей Грибанов, основатель компании INSYTE Electronics, рассказал в беседе с "Газетой.ru", что такие сервисы скоро уйдут в прошлое. Он считает, что провайдеры перестали бороться с отдельными сайтами и начали очищать весь трафик, который обходит блокировки.

«Раньше системы глубокого анализа трафика, такие как DPI и ТСПУ, блокировали только запрещенные сайты. Однако популярные VPN-протоколы, включая OpenVPN, IPsec и WireGuard, легко преодолевали эти ограничения, так как внутри зашифрованного туннеля данные остаются недоступными для провайдера», — добавил эксперт.

Он отметил, что проблема этих протоколов в том, что они имеют узнаваемые заголовки пакетов. Современные технологии, такие как VLESS, Shadowsocks-2022 и Trojan, маскируют сам факт наличия туннеля, делая его неотличимым от легитимного HTTPS-трафика. Это позволяет обходить блокировки без потери скорости.

Грибанов утверждает, что полностью заблокировать все способы обхода невозможно. Для этого DPI-системам нужно перейти от анализа заголовков к глубокому анализу данных. Однако это требует огромных вычислительных мощностей, что невозможно в масштабах страны.

«Единственный способ полностью ограничить обход блокировок — перейти на модель "белых списков". Это означает, что интернет будет работать только через определенные шлюзы, что фактически ограничит доступ к глобальной сети. Такие меры могут иметь серьезные последствия для экономики и ИТ-инфраструктуры», — предупредил Грибанов.

По мнению специалиста, массовые коммерческие VPN исчезнут к концу 2026 года. Это произойдет из-за постоянных поисков рабочих приложений, снижения скорости и обрывов связи. Большинство людей будут вынуждены смириться с реальностью суверенного интернета.

Тех, кто умеет работать с консолью, ждет новый этап: аренда личных виртуальных серверов за границей и создание собственных скрытых узлов связи. Глобальный интернет не исчезнет, но доступ к нему станет привилегией для тех, кто готов тратить время на настройку протоколов, заключил Грибанов.