120-летний Дом Лесневского в Барнауле получил шанс на реставрацию

Легендарный памятник деревянного зодчества находится сейчас в удручающем состоянии

08 апреля 2026, 07:00, ИА Амител

Дом Лесневского в Барнауле, апрель 2026 года / Фото: amic.ru

В Барнауле готовят документацию для восстановления памятника архитектуры федерального значения — Дома Лесневского (ул. Ползунова, 56). Как сообщает "Толк" , специалисты МКУ "Архитектура города Барнаула" внесли изменения в проект планировки туристического кластера "Барнаул — горнозаводской город".

Согласно обновленному проекту, статус здания меняется с жилого на нежилой. Объект определен как здание для культурно-досуговой деятельности. Ранее завершился процесс расселения жильцов: собственникам выплатили компенсации, а нанимателям предоставили альтернативное жилье.

Следующим этапом станет включение усадьбы в план приватизации. Мэрия намерена реализовать объект на конкурсе. Основным условием сделки станет обязательство нового собственника провести полную реставрацию исторического здания и приспособить его для современного использования под контролем надзорных органов.

Открытка начала XX века "Набережная пруда"

Усадьба на улице Ползунова, 56, была построена в 1907 году для Александра Лесневского — межевого инженера и будущего городского головы Барнаула (1913–1916 г.). Здание является объектом культурного наследия федерального значения и признано одним из самых ярких образцов деревянного зодчества Сибири начала XX века.



Архитектура дома уникальна сочетанием традиционной русской резьбы и элементов модерна. Первоначально кровля здания была выполнена в виде редкой "чешуйчатой" кладки (лемеха), а фасады украшали сложные ажурные подзоры и шпили. В советские годы усадьбу приспособили под многоквартирное жилье, что привело к постепенной утрате значительной части декора и перепланировке внутренних помещений.

Текущее состояние уникального образца деревянного зодчества с элементами модерна — в фоторепортаже amic.ru.