120-летний Дом Лесневского в Барнауле получил шанс на реставрацию
Легендарный памятник деревянного зодчества находится сейчас в удручающем состоянии
08 апреля 2026, 07:00, ИА Амител
В Барнауле готовят документацию для восстановления памятника архитектуры федерального значения — Дома Лесневского (ул. Ползунова, 56). Как сообщает "Толк", специалисты МКУ "Архитектура города Барнаула" внесли изменения в проект планировки туристического кластера "Барнаул — горнозаводской город".
Согласно обновленному проекту, статус здания меняется с жилого на нежилой. Объект определен как здание для культурно-досуговой деятельности. Ранее завершился процесс расселения жильцов: собственникам выплатили компенсации, а нанимателям предоставили альтернативное жилье.
Следующим этапом станет включение усадьбы в план приватизации. Мэрия намерена реализовать объект на конкурсе. Основным условием сделки станет обязательство нового собственника провести полную реставрацию исторического здания и приспособить его для современного использования под контролем надзорных органов.
Усадьба на улице Ползунова, 56, была построена в 1907 году для Александра Лесневского — межевого инженера и будущего городского головы Барнаула (1913–1916 г.). Здание является объектом культурного наследия федерального значения и признано одним из самых ярких образцов деревянного зодчества Сибири начала XX века.
Архитектура дома уникальна сочетанием традиционной русской резьбы и элементов модерна. Первоначально кровля здания была выполнена в виде редкой "чешуйчатой" кладки (лемеха), а фасады украшали сложные ажурные подзоры и шпили. В советские годы усадьбу приспособили под многоквартирное жилье, что привело к постепенной утрате значительной части декора и перепланировке внутренних помещений.
Текущее состояние уникального образца деревянного зодчества с элементами модерна — в фоторепортаже amic.ru.
07:53:36 08-04-2026
Реставрировать путем сожжения.
10:02:09 08-04-2026
Смешно читать про требования к новому собственнику памятника.
Он точно найдётся?
10:04:26 08-04-2026
То есть они уже несколько лет только бумажки пишут которые по полгода на столах лежат? Нормальное такое восстановление. Будка охранников домика Лесневского и то лучше выглядит чем сам домик Лесневского. На лицо наплевательское отношение к культурному наследию. Но это ещё что. За высоким забором догнивает Барнаульский Сереброплавильный Завод, эта святыня Алтая разрушается и выгорает на глазах. И никому нет до этого дела. Ну да, телегу запрещать важнее.
10:12:12 08-04-2026
Реально- шедевральное здание! Локация у него неудачная в плане людского траффика, думаю сложно будет найти покупателя(((.
11:27:08 08-04-2026
А гимназию Буткевич уже отреставрировали?
17:38:42 08-04-2026
Гость (11:27:08 08-04-2026) А гимназию Буткевич уже отреставрировали?... А когда она сгорела?
21:52:59 08-04-2026
Последние, наверное, лет двадцать слышу обещания про реставрацию этого дома. Живу в Барнауле почти пятьдесят лет, когда впервые увидел этот дом, совершенно случайно, был поражён его необычной красотой. Обидно, если он так и пропадёт благодаря полной импотенции барнаульских и алтайских властей. И ведь краеведческий музей совсем рядом, так сделайте его филиал как образец быта того времени, таких примеров много. А образцы реставрации деревянных зданий широко представлены в недалёком Томске, можно специалистов оттуда пригласить. Чтобы не получить второй "пластмассовый" "Русский чай".