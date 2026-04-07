Такой день. Подтопления в восьми районах и 130 новых автобусов в Барнауле

О главных событиях региона за 7 апреля

07 апреля 2026, 23:45, ИА Амител

Такой день / Фото: Алина Богомолова / amic.ru

В доме по ул. Тимуровской, 37, проведут восстановительный ремонт, после которого статус аварийности может быть снят, сообщает мэрия. Такое решение принято по итогам заседания КЧС (комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности).

В Бийске утром 7 апреля произошло ДТП, в результате которого погибла женщина 1997 года рождения. Авария случилась в заречной части города.

В Барнауле произошло ДТП с участием трамвая и полицейского автомобиля. По словам очевидцев, трамвай № 5 начал самопроизвольно катиться, после чего врезался в служебную машину полиции. От силы удара полицейская машина задела стоявшую впереди легковушку.

В Алтайском крае паводковая ситуация охватила сразу восемь районов: зафиксированы подтопления приусадебных участков, жилых домов и объектов инфраструктуры. Экстренные службы продолжают работу, часть территорий уже находится под усиленным контролем.

В популярном среди туристов Солонешенском районе Алтайского края капитально ремонтируют мост через реку Ануй. Работы проводят в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни".

Барнаул готовится к транспортной модернизации: в скором времени в городе появится 130 новых автобусов, а также создадут муниципальное автобусное предприятие. Такие решения были приняты на совещании, посвященном развитию системы общественного транспорта.