Роскомнадзор связал сбой в Рунете с неисправностью на сети "Ростелекома"

За сутки поступило более девяти тысяч жалоб на работу оператора связи

08 апреля 2026, 09:00, ИА Амител

Причиной сбоев в российском сегменте интернета вечером 6 апреля стала неисправность на магистральной сети "Ростелекома", сообщили "Фонтанке" в пресс-службе Роскомнадзора.

«Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования с 21:24 до 23:08 06 апреля фиксировал всплеск обращений пользователей о проблемах работы государственных, игровых, банковских и других сервисов», — уточнили в ведомстве.

Сбой 6 апреля также затронул домашний интернет "Ростелекома". По информации сервиса detector404, за сутки поступило более девяти тысяч жалоб на работу оператора связи.

Наибольшая активность обращений о сбоях в работе "Ростелекома" отмечалась в Самарской области — именно оттуда поступает больше всего жалоб о проблемах с подключением. Кроме того, о нестабильной работе услуг провайдера заявляют жители Москвы и Подмосковья, а также Нижегородской и Брянской областей.