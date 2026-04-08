Роскомнадзор связал сбой в Рунете с неисправностью на сети "Ростелекома"
За сутки поступило более девяти тысяч жалоб на работу оператора связи
08 апреля 2026, 09:00, ИА Амител
Причиной сбоев в российском сегменте интернета вечером 6 апреля стала неисправность на магистральной сети "Ростелекома", сообщили "Фонтанке" в пресс-службе Роскомнадзора.
«Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования с 21:24 до 23:08 06 апреля фиксировал всплеск обращений пользователей о проблемах работы государственных, игровых, банковских и других сервисов», — уточнили в ведомстве.
Сбой 6 апреля также затронул домашний интернет "Ростелекома". По информации сервиса detector404, за сутки поступило более девяти тысяч жалоб на работу оператора связи.
Наибольшая активность обращений о сбоях в работе "Ростелекома" отмечалась в Самарской области — именно оттуда поступает больше всего жалоб о проблемах с подключением. Кроме того, о нестабильной работе услуг провайдера заявляют жители Москвы и Подмосковья, а также Нижегородской и Брянской областей.
09:09:12 08-04-2026
На вайфае провода отвалились.🤣
09:23:31 08-04-2026
вранье.
просто за последние два года сделали небожителей, из тех кто просто в офисе менял картриджи в принтерах
09:23:49 08-04-2026
Похоже самозаблокировались. Ну, так сказать, наложили на себя ограничения...
09:26:01 08-04-2026
Ну да, ну да. А то, что потом от РКН было письмо во все СМИ с требованием удалить информацию о том, что что сбой вызван блокировками от самого РКН - это ни при чем
10:07:17 08-04-2026
Вообще-то сбой не только в рунете. Если посмотреть на эти же отчеты, но и по другим странам, то такая-же дичь случилась и в Китае вместе с большинством других стран Юго-Восточной Азии, и в Египте с Суданом в Африке, и на Аравийском полуострове. Короче, карта сбоев очевидно наложилась на прозападные регионы и антизападные. Я предполагаю, что это репетиция большой атаки запада на наши коммуникации.
11:08:27 08-04-2026
Ну да, ну да, мы конечно верим! И то что одновременно бытовая техника Xiaomi потеряла связь, и до сих пор недоступна, с мобильным приложением тоже виноват ростелеком и сбер.
11:31:00 08-04-2026
ВСЕ поликлиники города утром не могли работать тк сеть не доступна. Вы так издеваетесь* сотни людей весь день сбит!!! бессовестные