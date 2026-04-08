Жителей Алтайского края предупредили о возможном замедлении мобильного интернета
МТС сообщает, что меры связаны с обеспечением безопасности
08 апреля 2026, 08:27, ИА Амител
Телефон в руке / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru
В Алтайском крае могут начать замедлять мобильный интернет. Об этом своих абонентов предупреждает МТС: пользователям пришли сообщения о возможных ограничениях в связи с мерами безопасности.
Несмотря на возможные замедления, для жителей региона сохранят доступ к ряду востребованных сервисов. В их числе — портал "Госуслуги", приложения МТС-банка, Альфа-Банка, сервис "Такси Максим" и другие. С полным перечнем доступных ресурсов можно ознакомиться на сайте оператора.
Обычные голосовые звонки и SMS будут работать без изменений.
08:41:48 08-04-2026
Можно подумать что до этого он стабильно работал.
Даже расхвалёный скаМ не работает. Медиафайлы не загружаются и не принимаются.
А для "белых списков" интернет не нужен ))
Голосовать на ГУ можно вообще не заходя на ГУ.
09:34:02 08-04-2026
"меры связаны с обеспечением безопасности"
Дайте угадаю, что такого опасного на Алтае. Атаки беспилотников? Угроза паводков? Пожарная опасность?
13:12:58 08-04-2026
Гость (09:34:02 08-04-2026) "меры связаны с обеспечением безопасности"Дайте угад... К выборам готовятся
09:34:41 08-04-2026
Поразительно, что власть боится собственного народа больше, чем Украины и НАТО
09:40:08 08-04-2026
А что, беспилотники уже и до нас добираются?.. Однако...
10:06:18 08-04-2026
Гость (09:40:08 08-04-2026) А что, беспилотники уже и до нас добираются?.. Однако...... Ага, по проводному интернету особенно
10:46:21 08-04-2026
Гость (09:40:08 08-04-2026) А что, беспилотники уже и до нас добираются?.. Однако......
вас граница с азией не смущает?
11:21:23 08-04-2026
Гость (10:46:21 08-04-2026) вас граница с азией не смущает? ... Нет, не смущает. Но вы, конечно, можете вырыть землянку или уехать на берег моря Лаптевых. Там интернета, скорее всего, не будет.
17:37:00 08-04-2026
Гость (10:46:21 08-04-2026) вас граница с азией не смущает? ... Граница с Азией проходит по Уралу, реке Урал, Кавказу, проливу Босфор. В Каком месте вас смущает граница с Азией и почему вас беспокоит Босфор?
11:31:31 08-04-2026
Гость (09:40:08 08-04-2026) А что, беспилотники уже и до нас добираются?.. Однако...... Хотели защитить где-то там,а в итоге утратили безопасность здесь?
10:10:41 08-04-2026
Поясните, какая опасность от мобильного интернета? По моему нам кто-то отчаянно врёт.
11:32:30 08-04-2026
Гость (10:10:41 08-04-2026) Поясните, какая опасность от мобильного интернета? По моему ... Да никакой. Старлинк уже давно работает. Это как ковидом прикрывали еще долго все свои гнусности
10:58:08 08-04-2026
Да у них сегодня и проводной инет по всему краю лег, еще и про мобильный что-то говорят))
11:32:26 08-04-2026
Скажите спасибо "всеми любимому" ЕДРу, в последние время все законы принимаются только ими большинством.
12:07:16 08-04-2026
Похоже, дело швах. Напомнило август 1991...
12:45:06 08-04-2026
Гость (12:07:16 08-04-2026) Похоже, дело швах. Напомнило август 1991...... Хуже.
12:57:55 08-04-2026
Карты банковские позакрывал, теперь симки повыбрасываю. Не нужны такие услуги.
12:59:28 08-04-2026
нужно значит отключаться от МТС
13:28:59 08-04-2026
А если я замедлю оплату МТС , надеюсь, он не обидится и инет не отключит?