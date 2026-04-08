Жителей Алтайского края предупредили о возможном замедлении мобильного интернета

МТС сообщает, что меры связаны с обеспечением безопасности

08 апреля 2026, 08:27, ИА Амител

Телефон в руке / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

В Алтайском крае могут начать замедлять мобильный интернет. Об этом своих абонентов предупреждает МТС: пользователям пришли сообщения о возможных ограничениях в связи с мерами безопасности.

Несмотря на возможные замедления, для жителей региона сохранят доступ к ряду востребованных сервисов. В их числе — портал "Госуслуги", приложения МТС-банка, Альфа-Банка, сервис "Такси Максим" и другие. С полным перечнем доступных ресурсов можно ознакомиться на сайте оператора.

Обычные голосовые звонки и SMS будут работать без изменений.