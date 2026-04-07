Сильнее всего цены выросли в крупных мегаполисах и регионах с низкой долей местного вылова

07 апреля 2026, 18:45, ИА Амител

Сельдь / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

С 28 марта по 4 апреля в России наблюдался значительный рост цен на сельдь — на 26,5%, сообщил "Газете.ru" Александр Абрамов, аналитик лаборатории анализа институтов и финансовых рынков Института прикладных экономических исследований РАНХиГС.

По данным Индекса Мишек, который отражает динамику цен на продукты, за этот период цены увеличились на 2,5%, что свидетельствует об умеренном росте. Однако не все продукты подорожали: подсолнечное масло марки "Олейна" снизилось в цене на 6,7%, черный чай "Акбар" — на 6,4%, а морковь — на 3,4%.

«Некоторые товары, напротив, подорожали. Например, сельдь "Матиас" выросла в цене на 26,5%, конфеты "Мишка косолапый" — на 16,7%, а молоко "Домик в деревне" с жирностью 3,2% — на 8,3%. Остальные продукты из Индекса Мишек остались без изменений», — добавил он.

Годовой прирост Индекса Мишек составил 2,3%, а неделей ранее наблюдалось снижение на 0,6%.

Абрамов отметил, что за последний год цены на многие продукты значительно выросли. Детский мармелад Fruit-Tella подорожал на 41,6%, конфеты "Мишка косолапый" — на 16,7%, куриные тушки "Каждый день" — на 9,4%, яйца категории С1 от "Окских" — на 8,3%, сельдь "Матиас" — на 7,5%, белый хлеб — на 4,8%, плавленый сыр "Фетакса" — на 4,1%, а молоко "Домик в деревне" с жирностью 3,2% — на 4%.

В то же время некоторые продукты стали доступнее. Черный чай "Акбар" подешевел на 25,6%, сливочное масло с жирностью 72,5% от брендов "Домик в деревне" и "Простоквашино" — на 13%, подсолнечное масло "Олейна" — на 9,7%, бананы — на 9,1%, а морковь — на 6,7%. Цена на апельсиновый сок J7 осталась неизменной.