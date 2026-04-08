Перечень включает соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники", маркетплейсы Ozon и Wildberries, банковские приложения, госсайты, сервисы такси и доставки

08 апреля 2026, 08:42, ИА Амител

Телефон / Изображение сгенерировано shedevrum.ai / amic.ru

Российские власти обновляют перечень цифровых платформ, которые продолжат работать в периоды отключения мобильного интернета по соображениям безопасности. На данный момент в так называемый "белый список" входит более 120 сервисов. Amic.ru предлагает ознакомиться с набором этих приложений и сайтов, которые, как говорится, в нужный момент не подведут.

Из соцсетей и мессенджеров доступ останется у "Одноклассников", "ВКонтакте", сервисов "Яндекса", Mail и национального мессенджера Мах. Видеохостинги представлены "VK Видео" и Rutube.

Онлайн-торговля тоже не остановится: в списке — Ozon, Wildberries, Avito, "Мегамаркет", "Магнит", "Вкусвилл", "Дикси", "Детский мир", а также сайты ресторанов "Вкусно — и точка" и "Бургер Кинг".

Федеральные операторы связи — "Билайн", "МегаФон", МТС, "Ростелеком", T2, а также "Сбермобайл", "Т-Мобайл" и "Эр-Телеком" — сохранят доступ ко всем своим сервисам.

Банковский сектор представлен онлайн-банками ВТБ, Альфа-Банка, ПСБ и официальным сайтом платежной системы "Мир".

Службы доставки: "Почта России", СДЭК, "Деловые линии", "Купер" и "Самокат". Путешественникам пригодятся сайты РЖД, "Туту.ру" и "Гранд Сервис Экспресс", а также сайты авиакомпаний "Аэрофлот" и "Победа".

В перечень также вошли картографический сервис 2ГИС, каршеринги "Ситидрайв" и "Яндекс Драйв", портал по поиску работы HeadHunter и сайт погоды Gismeteo.

Из государственных ресурсов доступны "Госуслуги", портал для электронного голосования, сайт ЦБ РФ, правительства, Администрации президента, Госдумы, Совета Федерации, министерств, Генпрокуратуры, системы маркировки "Честный знак", сервисы ФНС и Московской биржи.

Особое внимание уделили системам дистанционного непрерывного мониторинга глюкозы — их в перечень внесено более десяти. Теперь при отключениях интернета будут доступны: Yuwell Anytime, Follow Anytime, POCTech CGM, "ДиаНянь", iCan Health, iCan Reach, Syai Link, FreeStyle LibreLink, FreeStyle Libre 2, Glutec, Lumiflex и Lumiflex Linx.

Ранее жителей Алтайского края предупредили о возможном замедлении мобильного интернета. Меры связаны с обеспечением безопасности.