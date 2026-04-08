"Белый список". Перечень сайтов и приложений, доступных при отключениях интернета
Перечень включает соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники", маркетплейсы Ozon и Wildberries, банковские приложения, госсайты, сервисы такси и доставки
08 апреля 2026, 08:42, ИА Амител
Российские власти обновляют перечень цифровых платформ, которые продолжат работать в периоды отключения мобильного интернета по соображениям безопасности. На данный момент в так называемый "белый список" входит более 120 сервисов. Amic.ru предлагает ознакомиться с набором этих приложений и сайтов, которые, как говорится, в нужный момент не подведут.
Из соцсетей и мессенджеров доступ останется у "Одноклассников", "ВКонтакте", сервисов "Яндекса", Mail и национального мессенджера Мах. Видеохостинги представлены "VK Видео" и Rutube.
Онлайн-торговля тоже не остановится: в списке — Ozon, Wildberries, Avito, "Мегамаркет", "Магнит", "Вкусвилл", "Дикси", "Детский мир", а также сайты ресторанов "Вкусно — и точка" и "Бургер Кинг".
Федеральные операторы связи — "Билайн", "МегаФон", МТС, "Ростелеком", T2, а также "Сбермобайл", "Т-Мобайл" и "Эр-Телеком" — сохранят доступ ко всем своим сервисам.
Банковский сектор представлен онлайн-банками ВТБ, Альфа-Банка, ПСБ и официальным сайтом платежной системы "Мир".
Службы доставки: "Почта России", СДЭК, "Деловые линии", "Купер" и "Самокат". Путешественникам пригодятся сайты РЖД, "Туту.ру" и "Гранд Сервис Экспресс", а также сайты авиакомпаний "Аэрофлот" и "Победа".
В перечень также вошли картографический сервис 2ГИС, каршеринги "Ситидрайв" и "Яндекс Драйв", портал по поиску работы HeadHunter и сайт погоды Gismeteo.
Из государственных ресурсов доступны "Госуслуги", портал для электронного голосования, сайт ЦБ РФ, правительства, Администрации президента, Госдумы, Совета Федерации, министерств, Генпрокуратуры, системы маркировки "Честный знак", сервисы ФНС и Московской биржи.
Особое внимание уделили системам дистанционного непрерывного мониторинга глюкозы — их в перечень внесено более десяти. Теперь при отключениях интернета будут доступны: Yuwell Anytime, Follow Anytime, POCTech CGM, "ДиаНянь", iCan Health, iCan Reach, Syai Link, FreeStyle LibreLink, FreeStyle Libre 2, Glutec, Lumiflex и Lumiflex Linx.
Ранее жителей Алтайского края предупредили о возможном замедлении мобильного интернета. Меры связаны с обеспечением безопасности.
08:43:59 08-04-2026
...доступны "Госуслуги", портал для электронного голосования.
Остальное можно отключать.
08:59:19 08-04-2026
Аж 120 платформ! Это прорыв!
09:17:14 08-04-2026
А Вам сколько надо ?
09:36:19 08-04-2026
Всё. Или вам нормально жить в ошейнике?
Всё. Или вам нормально жить в ошейнике?
09:31:34 08-04-2026
А мне надо самому выбирать что я хочу посмотреть в интернете, не надо за меня решать
09:39:30 08-04-2026
Ну то есть даже вид перестали делать, что отключение интернета - это для безопасности)
10:12:00 08-04-2026
1984. Оруэлл был прав.
09:53:19 08-04-2026
раньше шли диски с устройствами (фотоаппараты, принтеры, программы и тд), сейчас все надо скачивать и активировать через интернет, современные аналитическое оборудование тоже требует интернет, нет интернета нет лицензии, нет библиотек для этих приборов, современное производство встанет
09:59:54 08-04-2026
1. А где у нас это производство?) Все исключительно вражеское. Так что не жили хорошо, нечего и начинать. И это, вы что, хотите пользоваться вражескими приборами и станками? Нехорошо, нехорошо. 2. Думаете, запрещателям не плевать, даже если тут все провалится в каменный век? Они ж как раз это и пропагандируют со всех возможных трибун.
10:11:18 08-04-2026
повезло с народом - мечта любой диктатуры
11:36:34 08-04-2026
ТЭЦ-контроль угля например, водоканал контролирует воду, качество газа, качество бензина, счетчики света на столбах, сахарный завод, качество молока, производство кормов, шинный завод не только гражданская продукция и военная, ротор, нефтехимическая промышленность и тд
11:55:57 08-04-2026
То есть для всего этого нужны вражеские лицензии?.. И без вражеского же интернета их негде взять? Да не может быть такого, у нас же полная цифровизация и импортозамещение. Даже самолеты летают полностью свои, до последнего веддинга, так сказать.
12:15:45 08-04-2026
и компьютер на отечественном по и смартфон отечественный, айти сфера программирует на отечественных компьютерах, москвич собирается только из отечественных комплектующих, медицина мрт, кт, узи, стоматология
10:11:36 08-04-2026
Как-то не особо афишируют но вот есть например такие проблемы как блокировка приложении по контролю сахара в крови. Родители больных детей бьют тревогу, пока ребёнок в садике они не могут контролировать уровень сахара. Так же не работают приложения по управлению газовыми котлами. Система умного дома и т.д. и т.п. Вот и все результаты по-сути. Если кто-то знает положительные хотелось бы увидеть
10:42:31 08-04-2026
если интернет отключен, то ни на какой сайт не попадешь. а если блокирован, то да... но тогда пусть провайдеры возвращают деньги за блокировку.
11:22:29 08-04-2026
Так уже закон приняли, они не обязаны при блокировках ничего возвращать. Просто кому-то очень хочется денег на халяву.
11:54:59 08-04-2026
Рядом пример грамотной социальной политики-Беларусь, где ничего не блокируют и выше качество жизни. Оказывается можно в наше непростое время...
12:04:46 08-04-2026
Да не радуйтесь, они уже тоже начали все запрещать. Причем так, как нам и не снилось.
13:45:30 08-04-2026
Пусть этот белый список засунут а одно место. Прям без этих платформ жить нельзя пользуемся ежеминутно. Вообще не собираюсь пользоваться тем что повязывают, лучше вообще ничем