Диетолог рассказала, как сделать пасхальный кулич менее калорийным

Замените муку на цельнозерновую, сахар — на фруктовое пюре, а масло — на растительное

07 апреля 2026, 17:47, ИА Амител

Пасха, кулич / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Приготовить пасхальный кулич с меньшей калорийностью и повышенной пищевой ценностью вполне реально, если заменить некоторые классические ингредиенты. Об этом "Москве 24" рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.

По словам специалиста, обычную муку лучше заменить цельнозерновой — ржаной, гречневой или пшенной. Вместо сахара диетолог рекомендует добавлять фруктовое пюре, но избегая бананов и винограда — в них слишком много природного сахара. Количество яиц тоже можно сократить: достаточно одного желтка и двух белков.

Чтобы повысить пользу выпечки, добавьте сухофрукты, орехи и темный шоколад с высоким содержанием какао. Аромат куличу придаст ваниль в стручках, а корица не только улучшит вкус, но и снизит тягу к сладкому.

«Запах может стимулировать выработку дофамина — нейромедиатора, который часто называют гормоном счастья», — пояснила Соломатина.

Кстати, в этом году стоимость продуктов для кулича снизилась на 9% по сравнению с прошлым. Классический кулич на сливочном масле обойдется в 148 рублей. Если заменить сливочное масло растительным, 300-граммовый кулич будет стоить всего 48 рублей.