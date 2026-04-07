НОВОСТИПолитика

США и Израиль ударили по острову, через который Иран поставляет 90% нефти

Иран угрожает выйти "за пределы региона"

07 апреля 2026, 19:33, ИА Амител

Ракета / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru
Ракета / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Вооруженные силы США и Израиля ударили по иранскому острову Харк, через который Тегеран поставляет 90% добываемой нефти. Об этом со ссылкой на агентство Mehr сообщает "Коммерсантъ".

«Американо-сионистский враг совершил несколько нападений на остров Харк, и на острове было слышно несколько взрывов», — пишет иранское агентство.

Вскоре после этого Корпус стражей исламской революции (КСИР — элитная иранская силовая структура) заявил, что если США переступят "красные линии", ответ выйдет "за пределы региона".

В ночь на 8 апреля истекает срок, который Дональд Трамп дал Ирану на открытие Ормузского пролива. Как заявил американский президент, с Ираном можно "покончить за одну ночь", и "этой ночью может стать уже следующая".

США Политика Израиль Иран

Комментарии 4

Avatar Picture
Вежливый Человек

22:34:13 07-04-2026

Иран, врежь ракетами по США! Покажи как надо, что можно! А то у нас НОД сопли морозит и ноет о каких то полномочиях - смешно.

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:22:23 08-04-2026

Вежливый Человек (22:34:13 07-04-2026) Иран, врежь ракетами по США! Покажи как надо, что можно! А т... Как я понимаю, нет у них таких ракет, к сожалению.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

09:53:41 08-04-2026

Гость (08:22:23 08-04-2026) Как я понимаю, нет у них таких ракет, к сожалению.... но есть мультики. ими и ударят

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:20:07 08-04-2026

гость (09:53:41 08-04-2026) но есть мультики. ими и ударят... Сейас вся война в мультиках, а что там реально по миовым ценам на энергоресурсы немного видно

  -4 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров