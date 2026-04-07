США и Израиль ударили по острову, через который Иран поставляет 90% нефти

Иран угрожает выйти "за пределы региона"

07 апреля 2026, 19:33, ИА Амител

Вооруженные силы США и Израиля ударили по иранскому острову Харк, через который Тегеран поставляет 90% добываемой нефти. Об этом со ссылкой на агентство Mehr сообщает "Коммерсантъ".

«Американо-сионистский враг совершил несколько нападений на остров Харк, и на острове было слышно несколько взрывов», — пишет иранское агентство.

Вскоре после этого Корпус стражей исламской революции (КСИР — элитная иранская силовая структура) заявил, что если США переступят "красные линии", ответ выйдет "за пределы региона".

В ночь на 8 апреля истекает срок, который Дональд Трамп дал Ирану на открытие Ормузского пролива. Как заявил американский президент, с Ираном можно "покончить за одну ночь", и "этой ночью может стать уже следующая".