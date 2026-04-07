Цены на нефть могут взлететь до рекордных отметок, что спровоцирует рост стоимости топлива, перевозок и многих товаров широкого потребления

07 апреля 2026, 14:45, ИА Амител

Нефть / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Решение Саудовской Аравии поднять цену на нефть почти на 20 долларов за баррель окажет значительное влияние на мировой рынок, заявил спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев, занимающийся инвестиционно-экономическим сотрудничеством с зарубежными странами, пишет ТАСС.

Дмитриев отметил, что это беспрецедентное решение, учитывая, что цены на нефть и так находятся на высоком уровне. Он подчеркнул, что такой шаг приведет к дефициту нефти.

«Впервые в истории Саудовская Аравия вводит надбавку в 20 долларов за баррель к и так высоким ценам на нефть. Это неизбежно вызовет катастрофический дефицит», — написал Дмитриев в социальной сети X.

Его заявление было сделано в ответ на новость о том, что Saudi Aramco в мае собирается повысить цену на свой основной сорт нефти, поставляемый в Азию, до рекордного уровня. Цена была увеличена на 19,5 доллара по сравнению с региональным базовым уровнем.

