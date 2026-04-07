Глава РФПИ: миру грозит катастрофический дефицит нефти
Цены на нефть могут взлететь до рекордных отметок, что спровоцирует рост стоимости топлива, перевозок и многих товаров широкого потребления
07 апреля 2026, 14:45, ИА Амител
Решение Саудовской Аравии поднять цену на нефть почти на 20 долларов за баррель окажет значительное влияние на мировой рынок, заявил спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев, занимающийся инвестиционно-экономическим сотрудничеством с зарубежными странами, пишет ТАСС.
Дмитриев отметил, что это беспрецедентное решение, учитывая, что цены на нефть и так находятся на высоком уровне. Он подчеркнул, что такой шаг приведет к дефициту нефти.
«Впервые в истории Саудовская Аравия вводит надбавку в 20 долларов за баррель к и так высоким ценам на нефть. Это неизбежно вызовет катастрофический дефицит», — написал Дмитриев в социальной сети X.
Его заявление было сделано в ответ на новость о том, что Saudi Aramco в мае собирается повысить цену на свой основной сорт нефти, поставляемый в Азию, до рекордного уровня. Цена была увеличена на 19,5 доллара по сравнению с региональным базовым уровнем.
14:53:06 07-04-2026
Ну нам то,поди , хватит? Да,господин Сечин и сотоварищи? Или бензин по 500 руб. сделаете по талонам?
17:12:41 07-04-2026
Гость (14:53:06 07-04-2026) Ну нам то,поди , хватит? Да,господин Сечин и сотоварищи? Или... Дак уже цена на бенз прет как на дрожжах. Хотя казалось с чего бы это. Но у нас любые действия с ценой нефти приводят только к росту стоимости бензина на внутреннем рынке.
16:03:09 07-04-2026
Да,а ещё исчезнет США, вместе с долларами. Я эту сказку много лет слышу
16:36:01 07-04-2026
Гость (16:03:09 07-04-2026) Да,а ещё исчезнет США, вместе с долларами. Я эту сказку мног... Точно! Коммуняки любили сию фразу зачесывать. Иногда добавляя - "догоним и перегоним!"
19:10:53 07-04-2026
Психиатр (16:36:01 07-04-2026) Точно! Коммуняки любили сию фразу зачесывать. Иногда добавля... Агиток начитались?
20:56:33 07-04-2026
dok_СФ (19:10:53 07-04-2026) Агиток начитались?... Ага. В школе хорошо учился:
Слова из работы В.И. Ленина «Грозящая катастрофа и как с ней бороться» (1917 года), ставшие экономическим лозунгом в 1957 году. Тогда первый секретарь ЦК КПСС Н.С. Хрущев заявил о необходимости обогнать Америку по производству мяса, молока и масла на душу населения. Хотя токарно-винторезные станки ДИП («Догоним и перегоним») выпускались с 1930-х.
21:03:52 07-04-2026
dok_СФ (19:10:53 07-04-2026) Агиток начитались?... Хрущёв выступает на Кировском заводе:
— Мы, товарищи, скоро не только догоним, но и перегоним Америку!
Голос из толпы:
— Догнать Америку мы, Никита Сергеевич, согласны. Только перегонять бы не надо.
— А почему?
— А голый зад будет видно!
— анекдот 1960-х
18:06:21 07-04-2026
В воскресенье весь день в Новороссийске атаки БП были. Ночью очень страшно было. Взрывы не прекращались полностью. Пожары. Посмотрите, что больше всего атакуют? И не только в Новороссийске. Вот и ответ про дефицит нефти.
09:28:59 08-04-2026
Гость (18:06:21 07-04-2026) В воскресенье весь день в Новороссийске атаки БП были. Ночью... Нефть из Новороссийска поступала обратно в РФ? Прекращение отгрузки наоборот обеспечит переизбыток нефти на внутреннем рынке.
19:15:20 07-04-2026
Главное, в Кремле спится хорошо.
00:48:35 08-04-2026
заморозьте НАШУ нефть, не продавайте, оставьте на нужды РФ-то?!