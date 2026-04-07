Священник призвал не украшать пасхальные яйца изображениями храмов и икон

Скорлупа и обертки могут оказаться в мусоре, а это кощунство

07 апреля 2026, 17:37, ИА Амител

Раскрашенные пасхальные яйца / Фото: amic.ru

Православным не стоит украшать пасхальные яйца изображениями храмов, икон и священных текстов. Об этом РИА Новости рассказал руководитель миссионерского отдела Песоченской епархии, священник Владислав Береговой.

По словам отца Владислава, термонаклейки с ликами святых и цитатами из Писания рано или поздно отправятся в мусорное ведро вместе со скорлупой, а это не что иное, как кощунство.

«Категорически нельзя использовать термонаклейки с изображением храмов, икон, цитат из Священного Писания, потому что все это будет сниматься и выкидываться в мусор. Не надо наклеивать бумажные наклейки в виде крестов, храмов или с надписью "Христос воскресе". Это имя Божие, которое не должно лежать в мусорном ведре. Просто красьте яйца и все, ничего священного изображать на них не надо», — пояснил священник.

Если же на обертке кулича оказались изображения храмов и крестов, их, по словам собеседника, следует не выбрасывать, а сжигать.

При этом сам крест на куличе — это традиция, которую Береговой поддерживает, но с важной оговоркой: изображать его можно и нужно, но для того, чтобы съесть.

А вот пасхальных кроликов священник назвал чужеродным для православной Пасхи символом, отметив, что их использование не греховно, но говорит о непонимании сути праздника.