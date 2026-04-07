Священник призвал не украшать пасхальные яйца изображениями храмов и икон
Скорлупа и обертки могут оказаться в мусоре, а это кощунство
07 апреля 2026, 17:37, ИА Амител
Православным не стоит украшать пасхальные яйца изображениями храмов, икон и священных текстов. Об этом РИА Новости рассказал руководитель миссионерского отдела Песоченской епархии, священник Владислав Береговой.
По словам отца Владислава, термонаклейки с ликами святых и цитатами из Писания рано или поздно отправятся в мусорное ведро вместе со скорлупой, а это не что иное, как кощунство.
«Категорически нельзя использовать термонаклейки с изображением храмов, икон, цитат из Священного Писания, потому что все это будет сниматься и выкидываться в мусор. Не надо наклеивать бумажные наклейки в виде крестов, храмов или с надписью "Христос воскресе". Это имя Божие, которое не должно лежать в мусорном ведре. Просто красьте яйца и все, ничего священного изображать на них не надо», — пояснил священник.
Если же на обертке кулича оказались изображения храмов и крестов, их, по словам собеседника, следует не выбрасывать, а сжигать.
При этом сам крест на куличе — это традиция, которую Береговой поддерживает, но с важной оговоркой: изображать его можно и нужно, но для того, чтобы съесть.
А вот пасхальных кроликов священник назвал чужеродным для православной Пасхи символом, отметив, что их использование не греховно, но говорит о непонимании сути праздника.
17:43:58 07-04-2026
Угу. О чем я и говорю - проще обходить вообще все культовые сооружения и их изображения десятой дорогой. Во избежание того, что кто-нибудь чем-нибудь оскорбится. Крестом ли на изображении, отсутствием ли оного или чем еще.
19:11:02 07-04-2026
Вам не кажется, что как-то сильно часто продавцы опиума для народа стали указывать что нам делать и как нам жить?
21:55:13 07-04-2026
Зачем их вообще красить то христианам? Это языческий древне-римский обряд пришедший почему то в православие.