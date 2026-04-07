Пасхальные яйца в стиле "березки" набирают популярность в России
Тренд активно распространяется в социальных сетях
07 апреля 2026, 17:18, ИА Амител
В преддверии Пасхи в соцсетях набирает популярность новый способ оформления яиц — в природном стиле, имитирующем березовую кору. Пользователи все чаще отказываются от ярких красителей в пользу более сдержанных и "натуральных" решений, пишет "Shot Проверка".
На опубликованных снимках пасхальные яйца оформлены в светлых тонах с характерным узором, напоминающим березу. Для создания такого эффекта используют природные оттенки и декоративные элементы, а также наклейки с изображениями листьев и веток, которые усиливают визуальное сходство.
Отдельное внимание уделяют подаче: яйца размещают на свежей зелени, что подчеркивает общий стиль и делает композицию более "живой". Такой подход, по словам пользователей, выглядит менее привычно, но при этом привлекает своей простотой и эстетикой.
Тренд активно распространяется в социальных сетях на фоне подготовки к празднику и становится одной из альтернатив традиционному окрашиванию яиц в яркие цвета.
17:33:26 07-04-2026
Так себе
17:34:48 07-04-2026
Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакала.
19:53:06 07-04-2026
В этом году актуальна космическая тема!
00:43:18 08-04-2026
потому что 2 маркера всяко проще чем вот эта возня окрашиванием
10:54:27 08-04-2026
Ем неокрашенные. Весь год