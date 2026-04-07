Пасхальные яйца в стиле "березки" набирают популярность в России

Тренд активно распространяется в социальных сетях

07 апреля 2026, 17:18, ИА Амител

Фото: "Shot Проверка"

В преддверии Пасхи в соцсетях набирает популярность новый способ оформления яиц — в природном стиле, имитирующем березовую кору. Пользователи все чаще отказываются от ярких красителей в пользу более сдержанных и "натуральных" решений, пишет "Shot Проверка".

На опубликованных снимках пасхальные яйца оформлены в светлых тонах с характерным узором, напоминающим березу. Для создания такого эффекта используют природные оттенки и декоративные элементы, а также наклейки с изображениями листьев и веток, которые усиливают визуальное сходство.

Отдельное внимание уделяют подаче: яйца размещают на свежей зелени, что подчеркивает общий стиль и делает композицию более "живой". Такой подход, по словам пользователей, выглядит менее привычно, но при этом привлекает своей простотой и эстетикой.

Тренд активно распространяется в социальных сетях на фоне подготовки к празднику и становится одной из альтернатив традиционному окрашиванию яиц в яркие цвета.

Ранее эндокринолог рассказала, сколько яиц можно съесть на Пасху без вреда для здоровья.