С высокой долей вероятности это может быть частью мошеннической схемы и возвращать его обычным переводом нельзя

08 апреля 2026, 08:14, ИА Амител

Карты российских банков / Фото: amic.ru

Мошенническая схема с возвратом мнимых переводов на карту давно известна. Обычно ее предваряет замаскированное под банковское уведомление СМС или звонок о том, что кто-то по ошибке якобы перевел деньги на счет выбранной жертвы и теперь просит их вернуть. Пострадавший же "возвращает" злоумышленникам свои собственные средства.

Но сегодня преступники часто действуют иначе. Деньги на счет жертвы могут прийти на самом деле. Такой перевод может быть частью схемы по отмыванию денег. Также после возврата перевода жертва может столкнуться с угрозами — счет, куда перевели средства, якобы принадлежит преступной или даже террористической организации, и теперь, чтобы избежать уголовной ответственности, пострадавшему придется выполнять требования злоумышленников. Что делать, если на карту пришел ошибочный перевод, — читайте в материале amic.ru.

1 Проверьте, действительно ли на ваш счет или карту пришли деньги. Это необходимо для того, чтобы отмести старую мошенническую схему, в которой деньги не приходят никому, кроме самих мошенников. Если никакие деньги не поступали — дальнейшие сообщения преступников можно просто игнорировать, заодно обратившись в полицию.

2 Ни в коем случае не тратьте поступившие на ваш счет средства «Не нужно тратить пришедшие на счет деньги до выяснения обстоятельств, так как это может быть расценено как "необоснованное обогащение" и повлечет за собой обязательство возврата суммы и возможные судебные издержки», — сообщают в ГУ МВД РФ по Алтайскому краю. Это особенно вероятно, если речь идет о действительно ошибочном переводе, а не о мошенничестве. В таком случае потраченные деньги все равно придется вернуть, но при вмешательстве правоохранителей и суда и со связанными издержками.

3 Не возвращайте деньги самостоятельно Даже при полной уверенности в том, что деньги перевели случайно, возвращать их нужно только через банк. «Самостоятельно возвращать деньги не стоит, так как это также может быть уловкой мошенников. Затем они могут пойти на шантаж "в связи с переводом "террористу" или транзитным переводом украденных денег через вашу карту», — отмечают в алтайской полиции. Кроме того, возможен и вариант мошеннической схемы, не связанный с шантажом и основанный на так называемых фишинговых ссылках. Например, жертву могут попросить для возврата средств перейти по ссылке и ввести данные банковской карты. После чего с баланса карты пострадавшего пропадут абсолютно все средства.

4 Как именно можно вернуть мошеннический перевод? Для этого нужно обратиться в банк, причем сделать это можно разными способами.



«Звоните по официальному номеру телефона, указанному на сайте банка или на вашей банковской карте. Предоставьте всю информацию о транзакции и следуйте полученным инструкциям. Можно подать в банк письменное заявление и указать в нем, что получен ошибочный перевод и вы готовы вернуть полученные средства их отправителю. Это будет говорить о вас как о добросовестном человеке», — поясняют в отделении Банка России по Алтайскому краю.

5 Сохраняйте всю информацию Все коммуникации, сопровождающие взаимодействие с мошенниками, необходимо сохранять: от СМС-сообщений до переписок в мессенджерах (в этом случае нужно сделать скриншоты) и данных о транзакциях из мобильного приложения. Все это может потребоваться для того, чтобы в будущем подтвердить отсутствие каких-либо преступных намерений у пострадавшего.

6 Что делать, если уже перевел деньги? Нельзя вестись на шантаж и выполнять требования мошенников. Все контакты с ними нужно оборвать, а во всех каналах коммуникации их аккаунты необходимо заблокировать (предварительно сохранив всю доступную информацию о них). Затем в кратчайшие сроки следует обратиться в правоохранительные органы. Необходимо отдельно отметить: информации о том, что гражданина России действительно привлекли к ответственности за возврат перевода мошенникам, практически нет. Единственная подобная история, дошедшая до СМИ, произошла в Астрахани: телеграм-канал Mash без ссылки на какой либо источник писал о многодетной матери, которая стала фигурантом уголовного дела из-за возврата перевода на сумму 40 тысяч рублей. При этом дальнейшее развитие этой истории так и осталось неизвестным.

Напомним, в феврале 2026 года стало известно о жителе Барнаула, который полностью по своей воле отправил 26 млн рублей ВСУ. В апреле 2025-го он приобрел криптовалюту и зачислил ее на кошелек, используемый для финансирования украинских подразделений. Горожанину предъявили обвинение в финансировании терроризма.