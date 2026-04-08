Иранцы выстроились в "живые щиты", чтобы спасти электростанции от ударов США

С собой они приносят флаги и портреты Хаменеи

08 апреля 2026, 07:14, ИА Амител

Иранцы выстраиваются в "живые щиты" / Фото: Fars

Иранцы выстроились в "живые щиты" вокруг электростанций, чтобы спасти их от обещанных президентом США Дональдом Трампом ударов. Об этом со ссылкой на Fars пишет "Коммерсантъ".

«Десятки людей пришли к электростанции Бисотун в Керманшахе с иранскими флагами и портретами Али и Моджтабы Хаменеи», — говорится в публикации.

Кроме того, иранцы собрались у тепловой электростанции в Тебризе, а также у моста в Ахвазе.

Ранее Дональд Трамп пригрозил Ирану смертью "целой цивилизации". 7 апреля истек срок ультиматума Трампа, который требовал открытия Ормузского пролива. В случае отказа от мирной сделки президент США угрожал Ирану "адом".