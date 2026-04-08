Иранцы выстроились в "живые щиты", чтобы спасти электростанции от ударов США
С собой они приносят флаги и портреты Хаменеи
08 апреля 2026, 07:14, ИА Амител
Иранцы выстраиваются в "живые щиты" / Фото: Fars
Иранцы выстроились в "живые щиты" вокруг электростанций, чтобы спасти их от обещанных президентом США Дональдом Трампом ударов. Об этом со ссылкой на Fars пишет "Коммерсантъ".
«Десятки людей пришли к электростанции Бисотун в Керманшахе с иранскими флагами и портретами Али и Моджтабы Хаменеи», — говорится в публикации.
Кроме того, иранцы собрались у тепловой электростанции в Тебризе, а также у моста в Ахвазе.
Ранее Дональд Трамп пригрозил Ирану смертью "целой цивилизации". 7 апреля истек срок ультиматума Трампа, который требовал открытия Ормузского пролива. В случае отказа от мирной сделки президент США угрожал Ирану "адом".
07:19:43 08-04-2026
Очень странно, что на фото одни женщины
07:27:05 08-04-2026
Гость (07:19:43 08-04-2026) Очень странно, что на фото одни женщины... По их законам их можно хоть камнями забить если платок не так повязала.
Понятно что не сами вышли
07:39:21 08-04-2026
То победные победы, то телами прикрывают.
Определитесь
09:30:43 08-04-2026
Гость (07:39:21 08-04-2026) То победные победы, то телами прикрывают.Определитесь ...
Женщин живым щитом выставили, подростков вербуют. А куда делись все мужчины? Войска в Иран не вводили, работает только ПВО. Только не говорите, что все мужчины в Иране от 18 до 60 служат в ракетных войсках?
09:49:05 08-04-2026
Гость (09:30:43 08-04-2026) Женщин живым щитом выставили, подростков вербуют. А куда... что за тупость комент. ежу понятно, мужики нужны для войны, зачем их ставить на убой, когда они в пехоте пригодиться могут в скором времени. тратеги и тактика. слыашл - не?
12:53:30 08-04-2026
Гость (09:49:05 08-04-2026) что за тупость комент. ежу понятно, мужики нужны для войны, ...
"Вдруг война, а я уставший"
Теоретически, если большая часть женщин и детей погибнет, то после завершения войны мужики будут поднимать демографию?
ВСЕГДА в войну защищали женщин и детей как самое ценное для будущего выживания страны, но людоедские режимы все равно где-то остаются
08:41:07 08-04-2026
Американских стервятников разве это когда-то останавливало?
08:56:27 08-04-2026
Да уже все закончилось, может щиты сработали. Ормудский пролив открывают, нефть дешевеет, Трамп никого не бомбит, порешали
09:09:59 08-04-2026
Гость (08:56:27 08-04-2026) Да уже все закончилось, может щиты сработали. Ормудский прол... вангую не надолго порешали.
09:37:45 08-04-2026
Это очень показательно, по этому щиту понятно как в стране относятся к женщинам.
10:05:31 08-04-2026
Мне кажется или это бюджетников повыгоняли на мероприятие?
10:18:43 08-04-2026
В данном случае поддерживаю персов, но такой живой щит должен быть проигнорирован. Было предупреждение, куда и когда будет нанесён удар, продемонстрировано желание избежать жертв. В это время разбегайтесь. Остались - сами виноваты.
11:02:12 08-04-2026
обрисую политическую ситуацию в регионе
я вот сегодня утром почитал вчерашнее-позавчерашнее заседание правительства израиля по ситуации
они не скрывают о чем там говорят, публикуют
присутствовали премьер министр нетаньяху и его зам бен гир
так вот если коротко вопрос 1 о новом законе о разрешении массовых казней через повешение палестинцев жителей деревень которые не выполнили требование покинуть свои деревни и освободить место израильским поселенцам и о массовых казнях этих не убежавших жителей. оба приветствовали закон
вопрос 2 о ситуации с Ираном. обсуждлалось окончательное решение иранского вопроса. речь шла о массированом ударе ОМП. бен гир предлагал использовать нейтронные бомбы чтобы дома и строения дороги и инфраструктура осталась целой и ее израиль сможет использовать в будущем. сошлись на этом
11:33:46 08-04-2026
ну и как?? а одеться лучше нормально, а не в эти жуткие мешки, по-моему так еще более агрессию вызовет
12:57:45 08-04-2026
На фотографии наверное обрезали солдат и мужей, которые их туда пригнали