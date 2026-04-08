Трамп назвал Такера Карлсона человеком с низким IQ

Президент США также заявил, что больше не отвечает на звонки журналиста

08 апреля 2026, 08:00, ИА Амител

Такер Карлсон / Кадр из видео: YouTube-канал Tucker Carlson
Президент США Дональд Трамп заявил, что журналист Такер Карлсон, критикующий военную операцию против Ирана, — имеет низкий IQ. Об этом пишет "Газета.ru".

«Такер — человек с низким IQ, который совершенно не понимает, что происходит. Он постоянно мне звонит, но я не отвечаю на его звонки», — сказал Трамп.

Глава Белого дома отметил, что не имеет с ним дел, потому что ему "нравится иметь дело с умными людьми, а не с дураками".

До этого Карлсон на своем подкасте раскритиковал Трампа за обещания уничтожить гражданскую инфраструктуру Ирана и "высмеивание" ислама.

Ранее Такера Карлсона задержали в Израиле. Журналист сообщил, что сотрудники службы безопасности аэропорта изъяли паспорта у его команды и допросили продюсера.

Комментарии 4

Гость

09:13:05 08-04-2026

Трамп назвал Такера Карлсона человеком с низким IQ ---- а у Трампа очень высокий IQ. У Байдена был еще выше. А у Маска еще ниже, чем у Карлсона

гость

09:51:07 08-04-2026

и в чем неправ рыжий дед?

Гость

10:00:35 08-04-2026

гость (09:51:07 08-04-2026) и в чем неправ рыжий дед?... Может в захвате вененсуэлльской и иранской нефти?

гость

11:29:30 08-04-2026

Гость (10:00:35 08-04-2026) Может в захвате вененсуэлльской и иранской нефти?... а минусы будут?

