Трамп назвал Такера Карлсона человеком с низким IQ

08 апреля 2026, 08:00, ИА Амител

Такер Карлсон

Президент США Дональд Трамп заявил, что журналист Такер Карлсон, критикующий военную операцию против Ирана, — имеет низкий IQ. Об этом пишет "Газета.ru".

«Такер — человек с низким IQ, который совершенно не понимает, что происходит. Он постоянно мне звонит, но я не отвечаю на его звонки», — сказал Трамп.

Глава Белого дома отметил, что не имеет с ним дел, потому что ему "нравится иметь дело с умными людьми, а не с дураками".

До этого Карлсон на своем подкасте раскритиковал Трампа за обещания уничтожить гражданскую инфраструктуру Ирана и "высмеивание" ислама.

Ранее Такера Карлсона задержали в Израиле. Журналист сообщил, что сотрудники службы безопасности аэропорта изъяли паспорта у его команды и допросили продюсера.