Трамп назвал Такера Карлсона человеком с низким IQ
Президент США также заявил, что больше не отвечает на звонки журналиста
08 апреля 2026, 08:00, ИА Амител
Президент США Дональд Трамп заявил, что журналист Такер Карлсон, критикующий военную операцию против Ирана, — имеет низкий IQ. Об этом пишет "Газета.ru".
«Такер — человек с низким IQ, который совершенно не понимает, что происходит. Он постоянно мне звонит, но я не отвечаю на его звонки», — сказал Трамп.
Глава Белого дома отметил, что не имеет с ним дел, потому что ему "нравится иметь дело с умными людьми, а не с дураками".
До этого Карлсон на своем подкасте раскритиковал Трампа за обещания уничтожить гражданскую инфраструктуру Ирана и "высмеивание" ислама.
Ранее Такера Карлсона задержали в Израиле. Журналист сообщил, что сотрудники службы безопасности аэропорта изъяли паспорта у его команды и допросили продюсера.
09:13:05 08-04-2026
Трамп назвал Такера Карлсона человеком с низким IQ ---- а у Трампа очень высокий IQ. У Байдена был еще выше. А у Маска еще ниже, чем у Карлсона
09:51:07 08-04-2026
и в чем неправ рыжий дед?
10:00:35 08-04-2026
гость (09:51:07 08-04-2026) и в чем неправ рыжий дед?... Может в захвате вененсуэлльской и иранской нефти?
11:29:30 08-04-2026
Гость (10:00:35 08-04-2026) Может в захвате вененсуэлльской и иранской нефти?... а минусы будут?