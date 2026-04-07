Комплексный подход позволит минимизировать долгосрочные социальные риски для детей, оказавшихся в сложной ситуации

07 апреля 2026, 17:02, ИА Амител

Государство предоставляет детям, потерявшим одного или обоих родителей, возможность получать пенсию до 23 лет, если они продолжают обучение на очном отделении, рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам, представитель ЛДПР Каплан Панеш news.ru. Он уточнил, что меры поддержки таких семей различаются в зависимости от того, сколько родителей осталось в живых.

«Если в семье остается только один родитель, то дети имеют право на пенсию по потере кормильца. Эта пенсия выплачивается каждому ребенку до достижения 18 лет, а при продолжении очного обучения — до 23 лет», — объяснил депутат.

Он также сообщил, что с 2026 года размер пенсии будет зависеть от страхового стажа умершего родителя. Если кормилец был официально трудоустроен, то ребенку назначается страховая пенсия, размер которой определяется на основе пенсионных коэффициентов. К страховой пенсии также предусмотрена фиксированная выплата 9584 рубля. Если умерший был застрахован в системе обязательного пенсионного страхования, но не работал официально или имел недостаточный стаж, ребенку назначается социальная пенсия в размере 9424 рубля, которая начнет действовать с 1 апреля. В случае если умерли оба родителя, фиксированная выплата удваивается.

«Второй родитель, оставшийся в семье и воспитывающий ребенка, имеет право на удвоенные стандартные налоговые вычеты. Одинокие матери и отцы, в свою очередь, имеют приоритет при получении путевок в детские лагеря и санатории», — заключил парламентарий.

