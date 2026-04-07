На главу "Алтайских авиалиний" завели дело за долг по зарплате в 4,5 млн рублей
72 сотрудника не получили положенные выплаты за февраль
07 апреля 2026, 17:13, ИА Амител
Самолет взлетает / Фото: amic.ru
Работникам авиакомпании "Алтайские авиалинии" выплатили долги по зарплате — в этом помогла Западно‑Сибирская транспортная прокуратура.
Как сообщает надзорное ведомство, компания задолжала 4,5 млн рублей 72 сотрудникам — деньги не выплатили за февраль.
После того как прокуратура вмешалась в ситуацию и внесла представление руководителю авиакомпании все долги по зарплате были погашены.
Кроме того, в отношении генерального директора предприятия возбудили дело об административном правонарушении: его обвиняют в задержке выплаты зарплаты. Ранее омбудсмен рассказал о проблемах алтайских работников.
19:11:00 07-04-2026
Почему-то в отношении тех, кто четвёртое десятилетие не возвращает советским вкладчикам долг, исчисляемый триллионами, никакое "дело" не возбуждается!?
22:09:19 07-04-2026
Гость (19:11:00 07-04-2026) Почему-то в отношении тех, кто четвёртое десятилетие не возв... А кто они? Иных уж нет, а те далече.
18:10:01 08-04-2026
Психиатр (22:09:19 07-04-2026) А кто они? Иных уж нет, а те далече. ... Преемники же остались, унаследовавшие власть и с нею долг почивших!
23:48:21 07-04-2026
Гость (19:11:00 07-04-2026) Почему-то в отношении тех, кто четвёртое десятилетие не возв... На горбачева али на ельцина?
00:43:57 08-04-2026
ну выплатит. машину жене купил, чо такие жадные то
07:24:05 08-04-2026
Гость (00:43:57 08-04-2026) ну выплатит. машину жене купил, чо такие жадные то... Так уже выплатил:
"Работникам авиакомпании "Алтайские авиалинии" выплатили долги по зарплате"