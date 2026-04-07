На главу "Алтайских авиалиний" завели дело за долг по зарплате в 4,5 млн рублей

72 сотрудника не получили положенные выплаты за февраль

07 апреля 2026, 17:13, ИА Амител

Самолет взлетает / Фото: amic.ru

Работникам авиакомпании "Алтайские авиалинии" выплатили долги по зарплате — в этом помогла Западно‑Сибирская транспортная прокуратура.

Как сообщает надзорное ведомство, компания задолжала 4,5 млн рублей 72 сотрудникам — деньги не выплатили за февраль. 

После того как прокуратура вмешалась в ситуацию и внесла представление руководителю авиакомпании все долги по зарплате были погашены.

Кроме того, в отношении генерального директора предприятия возбудили дело об административном правонарушении: его обвиняют в задержке выплаты зарплаты. Ранее омбудсмен рассказал о проблемах алтайских работников.

Комментарии 6

Гость

19:11:00 07-04-2026

Почему-то в отношении тех, кто четвёртое десятилетие не возвращает советским вкладчикам долг, исчисляемый триллионами, никакое "дело" не возбуждается!?

Психиатр

22:09:19 07-04-2026

Гость (19:11:00 07-04-2026) Почему-то в отношении тех, кто четвёртое десятилетие не возв... А кто они? Иных уж нет, а те далече.

Гость

18:10:01 08-04-2026

Психиатр (22:09:19 07-04-2026) А кто они? Иных уж нет, а те далече. ... Преемники же остались, унаследовавшие власть и с нею долг почивших!

Гость

23:48:21 07-04-2026

Гость (19:11:00 07-04-2026) Почему-то в отношении тех, кто четвёртое десятилетие не возв... На горбачева али на ельцина?

Гость

00:43:57 08-04-2026

ну выплатит. машину жене купил, чо такие жадные то

Гость

07:24:05 08-04-2026

Гость (00:43:57 08-04-2026) ну выплатит. машину жене купил, чо такие жадные то... Так уже выплатил:
"Работникам авиакомпании "Алтайские авиалинии" выплатили долги по зарплате"

