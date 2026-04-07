На главу "Алтайских авиалиний" завели дело за долг по зарплате в 4,5 млн рублей

72 сотрудника не получили положенные выплаты за февраль

07 апреля 2026, 17:13, ИА Амител

Самолет взлетает / Фото: amic.ru

Работникам авиакомпании "Алтайские авиалинии" выплатили долги по зарплате — в этом помогла Западно‑Сибирская транспортная прокуратура.

Как сообщает надзорное ведомство, компания задолжала 4,5 млн рублей 72 сотрудникам — деньги не выплатили за февраль.

После того как прокуратура вмешалась в ситуацию и внесла представление руководителю авиакомпании все долги по зарплате были погашены.

Кроме того, в отношении генерального директора предприятия возбудили дело об административном правонарушении: его обвиняют в задержке выплаты зарплаты. Ранее омбудсмен рассказал о проблемах алтайских работников.