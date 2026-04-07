Как отмечается, рост максимальной суммы пособия повышает финансовую защищенность работающих женщин

07 апреля 2026, 16:16, ИА Амител

В 2026 году российские женщины получат увеличенные пособия по беременности и родам, рассказал кандидат экономических наук и доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин в интервью "Газете.ru". Это заявление было приурочено к Всемирному дню беременных, который отмечается 7 апреля.

«При одноплодной беременности без осложнений пособие составит до 955 836 рублей. При осложнениях сумма может увеличиться до 1,065 миллиона рублей, а при многоплодной беременности — до 1,324 миллиона рублей. За последние пять лет выплаты выросли в 2,8 раза», — отметил экономист.

Он добавил, что размер пособия зависит от официального дохода женщины за два предыдущих года. В 2026 году оно будет рассчитываться на основе доходов за 2024 и 2025 годы.

Минимальный размер пособия, привязанный к МРОТ, вырос на 20,7% по сравнению с 2025 годом. Сейчас он составляет:

при одноплодной беременности (140 дней) — 124 702,2 рубля;

при одноплодной беременности с осложнениями (156 дней) — 138 963,88 рубля;

при многоплодной беременности (194 дня) — 172 801,62 рубля.

Также предусмотрено ежемесячное пособие на ребенка для женщин, вставших на учет в ранние сроки беременности (до 12 недель). Его размер составляет 50, 75 или 100% от регионального прожиточного минимума.

«При рождении ребенка выплачивается единовременное пособие в размере 28 450,45 рубля. С 1 февраля 2026 года его сумма была увеличена на 5,6%, что за пять лет привело к росту на 10 тысяч рублей», — напомнил Балынин.

Эксперт заключил, что в регионах могут быть внедрены дополнительные меры поддержки для беременных женщин.