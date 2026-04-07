Россиянки смогут получить до 955 тысяч рублей в 2026 году в случае беременности
Как отмечается, рост максимальной суммы пособия повышает финансовую защищенность работающих женщин
07 апреля 2026, 16:16, ИА Амител
В 2026 году российские женщины получат увеличенные пособия по беременности и родам, рассказал кандидат экономических наук и доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин в интервью "Газете.ru". Это заявление было приурочено к Всемирному дню беременных, который отмечается 7 апреля.
«При одноплодной беременности без осложнений пособие составит до 955 836 рублей. При осложнениях сумма может увеличиться до 1,065 миллиона рублей, а при многоплодной беременности — до 1,324 миллиона рублей. За последние пять лет выплаты выросли в 2,8 раза», — отметил экономист.
Он добавил, что размер пособия зависит от официального дохода женщины за два предыдущих года. В 2026 году оно будет рассчитываться на основе доходов за 2024 и 2025 годы.
Минимальный размер пособия, привязанный к МРОТ, вырос на 20,7% по сравнению с 2025 годом. Сейчас он составляет:
- при одноплодной беременности (140 дней) — 124 702,2 рубля;
- при одноплодной беременности с осложнениями (156 дней) — 138 963,88 рубля;
- при многоплодной беременности (194 дня) — 172 801,62 рубля.
Также предусмотрено ежемесячное пособие на ребенка для женщин, вставших на учет в ранние сроки беременности (до 12 недель). Его размер составляет 50, 75 или 100% от регионального прожиточного минимума.
«При рождении ребенка выплачивается единовременное пособие в размере 28 450,45 рубля. С 1 февраля 2026 года его сумма была увеличена на 5,6%, что за пять лет привело к росту на 10 тысяч рублей», — напомнил Балынин.
Эксперт заключил, что в регионах могут быть внедрены дополнительные меры поддержки для беременных женщин.
21:16:39 07-04-2026
Надеюсь, только для рожденных в России мам?
07:52:55 08-04-2026
Вежливый Человек (21:16:39 07-04-2026) Надеюсь, только для рожденных в России мам?... Не до жиру. Какая разница, кто будет обеспечивать хотелки власти?
09:51:54 08-04-2026
Рожать за деньги не по Божески.
Равно как и убивать.
09:56:01 08-04-2026
Гость (09:51:54 08-04-2026) Рожать за деньги не по Божески.Равно как и убивать. ... Рожать за деньги не по Божески ---- и работать за деньги тоже, надо бескорыстно помогать людям