Дожди и +19. Какая погода ждет Алтайский край 8 апреля

Порывы ветра достигнут 18 м/с

08 апреля 2026, 06:00, ИА Амител

Дождь / Фото: amic.ru

Днем 8 апреля местами по югу Алтайского края температура поднимется до +19 градусов, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.

В целом по краю ожидается +9...+14 градусов. Местами по северо-востоку обещают небольшие дожди. Ветер северо-западный, 7–12 м/с, местами порывы до 18 м/с.

В Барнауле температура составит +12...+14 градусов. В конце дня пойдет небольшой дождь. Ветер северо-западный, 7–12 м/с.