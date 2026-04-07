Издержки неизбежны. Почему МФО и банки продолжают выдавать кредиты, несмотря на самозапрет

Самозапрет, к примеру, не должен позволить мошенникам повесить долг на человека, однако, как выяснилось на практике, это не всегда работает

07 апреля 2026, 18:15, ИА Амител

Самозапрет / Изображение сгенерировано Алиса AI / amic.ru

Уже больше года — с 1 марта 2025-го — в России действует инструмент самозапретов на кредиты. Напомню, это добровольное ограничение собственного права обращаться за займом в банк или МФО, эта мера используется и от импульсивных обращений, и как защита от мошенников. Недавно Центробанк заявил, что за этот период микрофинансовые организации нарушили запрет на выдачу кредита уже 300 тысяч раз по всей стране. Где система дает сбой, есть ли польза от самозапретов и какова статистика нарушений по Алтайскому краю? В этом разбиралась радиостанция Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул.

Напомним, как работает механизм. Гражданин заявляет, что хочет установить самозапрет — либо лично посетив МФЦ, либо установив отметку на "Госуслугах" онлайн. С такой отметкой человек сам не сможет оформить на себя потребительский кредит или заем, как не сможет и кто-либо другой оформить долг на его имя. Кредитная организация должна соблюдать правило самозапрета. Объясняет пресс-секретарь отделения Барнаул банка России Екатерина Ивлева:

«Пометка о самозапрете фиксируется в кредитной истории, и все банки и микрофинансовые организации обязаны изучать кредитные истории, как только к ним поступает кредитная заявка от человека. Вы вправе выбрать, какой именно вариант самозапрета вам подходит, например, только для МФО, или настроить запрет для заявок, которые подаются онлайн. Важно отметить, что самозапрет оформляется бесплатно. Запрет можно отменить в любой момент. Вы можете оставить заявку через "Госуслуги", и он перестанет действовать через один-два дня. Эта отсрочка дается, чтобы вы могли хорошо обдумать свое решение».

Откуда взялись нарушения самозапретов?

300 тысяч случаев по России — это много, считает финансовый эксперт и инвестор Валерия Голикова, причем это только микрофинансовые организации, а не вся кредитная система:

«Чтобы понимать масштаб: за первое полугодие 2025 года МФО выдали займы более чем на 1 трлн рублей. Заключили десятки миллионов договоров. 300 тысяч случаев — это, конечно, не каждый второй договор, но и не статистическая погрешность. Это сотни тысяч реальных людей. Почему так могло произойти? Ну технические сбои и костыли в IT-системах МФО — это действительно присутствует. Часть компаний могла формально не успеть корректно встроить свои запросы в бюро кредитных историй. Осознанная экономия. Лишний запрос в кредитное бюро — это затраты и издержки».

Валерия Голикова отметила, что у сотрудников МФО есть заинтересованность в максимальном количестве выданных займов. Поэтому соблюдение новой нормы может игнорироваться до тех пор, пока ЦБ не начнет наказывать. Что важно? Если заем выдан при действующем самозапрете, то кредитор теряет право требовать возврат долга. Гражданина должны уведомить, что он может деньги не возвращать.

Что в Алтайском крае?

Согласно данным на начало марта, самозапрет на кредиты в регионе оформили почти 300 тысяч человек — это 13% от общего числа жителей. В многофункциональные центры за этой услугой обратились свыше 40 тысяч человек, остальные оформили самостоятельно через "Госуслуги". Однако данных по числу нарушений в регионе ни в МФЦ, ни в отделении ЦБ назвать не смогли. О сбоях в работе банковской системы рассуждает Дмитрий Тюнин, президент Алтайского банковского союза:

«Такие случаи в банковской системе не единичные. Центральный банк их выявил по стране около 40 тысяч. По Алтайскому краю статистики нет. Причина, по которой происходили такие инциденты, — это просто новое требование в процессе внедрения любого нового требования, неизбежны какие-то издержки. Банки не сразу на пять с плюсом исполняют новые требования».

Ошибки возможны, и кредитные организации обязаны их исправить. Если вы обнаружите у себя ошибочную задолженность при оформленном самозапрете на кредиты, письменно обратитесь в компанию и потребуйте удалить договор из кредитной истории. Это сделают в течение десяти рабочих дней. В противном случае вы можете пожаловаться в Банк России через интернет-приемную официального сайта — cbr.ru.