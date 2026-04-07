"Честный знак" опроверг просьбы фермеров об отмене маркировки на молочную продукцию

Маркировка продуктов питания внедрялась поэтапно с 2021 года, отметили в пресс-службе оператора системы маркировки

07 апреля 2026, 14:41, ИА Амител

Пресс-служба оператора системы маркировки "Честный знак" предоставила amic.ru комментарий по поводу жалоб российских производителей на маркировку молочной продукции.

Ранее сообщалось, что сельхозпроизводители в ряде российских регионов вынуждены сворачивать свою деятельность из‑за резкого роста расходов, вызванных необходимостью маркировать продукцию в системе "Честный знак". Об этом сообщала газета "Известия" со ссылкой на обращение ассоциации "Народный фермер", направленное главе Минпромторга Антону Алиханову.

В документе указано, что дополнительные затраты на внедрение и обслуживание маркировки существенно увеличивают финансовую нагрузку на предприятия, что в ряде случаев делает их работу нерентабельной.

В пресс-службе "Честного знака" отметили, что обращение ассоциации "Народный фермер" в ЦРПТ не поступало. При этом утверждение о том, что маркировка якобы приводит к сложностям фермерских хозяйств, не подтверждается ни данными системы, ни официальной статистикой.

«Маркировка молочной продукции внедрялась поэтапно с 2021 года, и для фермерских хозяйств и кооперативов государство неоднократно переносило сроки, чтобы дать отрасли время на адаптацию. В результате обязательные требования для фермеров вступили в силу только с 1 сентября 2024 года. При этом фермер, который продает продукцию напрямую покупателю без упаковки продукции в потребительскую упаковку — например, на ярмарке или в собственной лавке на развес — не обязан маркировать каждую единицу товара. Такие требования возникают только при наличии потребительской упаковки, в том числе при поставках в дистрибуцию и торговые сети, то есть маркировка, наоборот, открывает доступ к более крупным каналам сбыта», — говорится в сообщении пресс-службы оператора системы маркировки "Честный знак".

В службе добавили, что многие хозяйства начали подготовку заблаговременно: уже в феврале 2024 года в системе "Честный знак" были зарегистрированы 90% участников молочного рынка, а треть сельхозтоваропроизводителей тестировали маркировку в добровольном режиме. С 1 марта 2025-го маркировка охватила и консервы.

При этом статистика говорит об обратном: по данным Росреестра, количество фермерских хозяйств в 2024 году выросло с 256,9 тыс. до 284,2 тыс. По данным системы "Честный знак", ввод молочной продукции крестьянско-фермерскими хозяйствами и сельхозкооперативами в 2025 году составил 72,9 тыс. тонн — на 8,8% больше, чем в 2024 году. Например, хозяйство Олега Сироты увеличило ввод продукции на 14% в штуках и на 11% в килограммах.

Что касается затрат, стоимость одного кода маркировки составляет 50 копеек, а тариф установлен правительством России. Для малых хозяйств предусмотрены облегченные решения: бесплатные приложения "Маркировка. Просто" и "Честный знак. Бизнес", компенсация 50% стоимости оборудования, коробочные решения от 30 тыс. рублей. Для удаленных территорий с нестабильной связью действует отсрочка передачи данных до 30 дней и офлайн-режим работы.