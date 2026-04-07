"Честный знак" опроверг просьбы фермеров об отмене маркировки на молочную продукцию
Маркировка продуктов питания внедрялась поэтапно с 2021 года, отметили в пресс-службе оператора системы маркировки
07 апреля 2026, 14:41, ИА Амител
Пресс-служба оператора системы маркировки "Честный знак" предоставила amic.ru комментарий по поводу жалоб российских производителей на маркировку молочной продукции.
Ранее сообщалось, что сельхозпроизводители в ряде российских регионов вынуждены сворачивать свою деятельность из‑за резкого роста расходов, вызванных необходимостью маркировать продукцию в системе "Честный знак". Об этом сообщала газета "Известия" со ссылкой на обращение ассоциации "Народный фермер", направленное главе Минпромторга Антону Алиханову.
В документе указано, что дополнительные затраты на внедрение и обслуживание маркировки существенно увеличивают финансовую нагрузку на предприятия, что в ряде случаев делает их работу нерентабельной.
В пресс-службе "Честного знака" отметили, что обращение ассоциации "Народный фермер" в ЦРПТ не поступало. При этом утверждение о том, что маркировка якобы приводит к сложностям фермерских хозяйств, не подтверждается ни данными системы, ни официальной статистикой.
«Маркировка молочной продукции внедрялась поэтапно с 2021 года, и для фермерских хозяйств и кооперативов государство неоднократно переносило сроки, чтобы дать отрасли время на адаптацию. В результате обязательные требования для фермеров вступили в силу только с 1 сентября 2024 года. При этом фермер, который продает продукцию напрямую покупателю без упаковки продукции в потребительскую упаковку — например, на ярмарке или в собственной лавке на развес — не обязан маркировать каждую единицу товара. Такие требования возникают только при наличии потребительской упаковки, в том числе при поставках в дистрибуцию и торговые сети, то есть маркировка, наоборот, открывает доступ к более крупным каналам сбыта», — говорится в сообщении пресс-службы оператора системы маркировки "Честный знак".
В службе добавили, что многие хозяйства начали подготовку заблаговременно: уже в феврале 2024 года в системе "Честный знак" были зарегистрированы 90% участников молочного рынка, а треть сельхозтоваропроизводителей тестировали маркировку в добровольном режиме. С 1 марта 2025-го маркировка охватила и консервы.
При этом статистика говорит об обратном: по данным Росреестра, количество фермерских хозяйств в 2024 году выросло с 256,9 тыс. до 284,2 тыс. По данным системы "Честный знак", ввод молочной продукции крестьянско-фермерскими хозяйствами и сельхозкооперативами в 2025 году составил 72,9 тыс. тонн — на 8,8% больше, чем в 2024 году. Например, хозяйство Олега Сироты увеличило ввод продукции на 14% в штуках и на 11% в килограммах.
Что касается затрат, стоимость одного кода маркировки составляет 50 копеек, а тариф установлен правительством России. Для малых хозяйств предусмотрены облегченные решения: бесплатные приложения "Маркировка. Просто" и "Честный знак. Бизнес", компенсация 50% стоимости оборудования, коробочные решения от 30 тыс. рублей. Для удаленных территорий с нестабильной связью действует отсрочка передачи данных до 30 дней и офлайн-режим работы.
15:10:55 07-04-2026
Из-за ваших «Честных знаков» ценник на подобие молочки взлетел до небес.
Это принудительный грабеж в правовом поле.
10:38:01 08-04-2026
15:27:05 07-04-2026
система маркировки это по сути система контроля и это хорошо но недоработано
1. мелким фермерам поставляющим не в магазины а 40 покупателям частникам на доверии она не нужна. На этикетке только должно быть предупреждение что вне системы маркировки частная продукция идет
2. крупным производителям таким как заводы система маркировки поштучная не нужна. Маркироваться должна тара в которой продукция приходит к контрагенту. Опломбированная тара. Например палет. Магазин проверяет пломбы распечатывает и реализует поштучно.
16:19:21 07-04-2026
И почему тогда у нас вся продукция БМК или Заринского МК, поставляемая в местные торговые сети, маркируется побутылочно?
Борьба за лояльность или забота о покупателе?
17:48:26 07-04-2026
Сразу было понятно, что это наговоры. Не может наш отечественный фермер быть против государственных инициатив
19:07:43 07-04-2026
Да что было на прилавках, то и осталось, только лишних дармоедов приходится содержать за счет покупателей.
21:19:02 07-04-2026
Желаем покупать и с маркировкой и без маркировки.
10:38:53 08-04-2026
Ещё бы не опровергли