Посол РФ в Венесуэле: Москва рассмотрит запрос на убежище для Мадуро, если он поступит

Российская сторона продолжает считать похищение президента Венесуэлы нарушением международных правовых норм

07 апреля 2026, 14:51, ИА Амител

Мадуро / Фото: Donald J. Trump/Truth Social

Посол России в Венесуэле Сергей Мелик‑Багдасаров в интервью ТАСС заявил, что Москва внимательно рассмотрела бы запрос на предоставление убежища президенту Венесуэлы Николасу Мадуро — если такой поступит.

«Запросов о предоставлении убежища президенту Венесуэлы Николасу Мадуро, по крайней мере через нас, не проходило. Думаю, если бы такое обращение поступило, то было бы внимательно рассмотрено российской стороной», — сказал дипломат, отвечая на вопрос о готовности России предоставить Мадуро убежище в случае, если США освободят его из заключения.

Дипломат также подтвердил неизменную позицию российской стороны:

«Похищенный Вашингтоном в результате вооруженной агрессии в нарушение норм международного права и здравого смысла президент Мадуро и его супруга должны быть освобождены».

Напомним, 3 января США атаковали гражданские и военные объекты в Венесуэле, после чего захватили и вывезли из страны президента республики и его жену. 5 января Мадуро с супругой предстали перед федеральным судом Южного округа штата Нью‑Йорк.

Им предъявлены обвинения в причастности к наркоторговле — свою вину они не признали. В настоящее время обязанности главы государства в Венесуэле исполняет уполномоченный президент Делси Родригес, ранее занимавшая пост исполнительного вице‑президента при Мадуро.