В Барнауле медики и воспитатели чаще других видят ценность в своей работе

Женщины чаще мужчин уверены в полезности своего труда: 44% против 39%

07 апреля 2026, 13:46, ИА Амител

Медик, врач / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

42% жителей Барнаула никогда не выполняют на работе бессмысленные задачи — их труд всегда имеет для них ценность. Остальным 58% время от времени приходится заниматься бесполезной деятельностью. В среднем она отнимает 27% рабочего времени, причем 8% опрошенных теряют на таких обязанностях более половины своего времени, сообщает Superjob.

Женщины чаще мужчин уверены в полезности своего труда: 44% против 39%. С возрастом доля уверенных растет: среди горожан до 35 лет о том, что никогда не занимаются ерундой, заявили 34%, а среди тех, кому за 45, — уже 45%.

Любопытная зависимость и от образования: 46% опрошенных со средним профессиональным образованием считают свою работу всегда осмысленной, тогда как среди выпускников вузов — только 36%.

При этом люди с высшим образованием теряют на бессмысленных задачах в среднем 26% времени, а выпускники колледжей — 29%.

Среди популярных профессий о высокой степени полезности своего труда чаще всего говорят работники детских садов и медики: 60% воспитателей и 59% врачей заявляют, что их обязанности всегда наполнены смыслом. За ними следуют бухгалтеры (57%), продавцы (56%), водители и медсестры (по 51%).

А вот больше всего рабочего времени на выполнение бесполезных действий, по средним оценкам, тратят кладовщики, продавцы и офис-менеджеры — около трети рабочего дня у них уходит на бессмысленные поручения.