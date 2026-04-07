В Барнауле медики и воспитатели чаще других видят ценность в своей работе
Женщины чаще мужчин уверены в полезности своего труда: 44% против 39%
07 апреля 2026, 13:46, ИА Амител
42% жителей Барнаула никогда не выполняют на работе бессмысленные задачи — их труд всегда имеет для них ценность. Остальным 58% время от времени приходится заниматься бесполезной деятельностью. В среднем она отнимает 27% рабочего времени, причем 8% опрошенных теряют на таких обязанностях более половины своего времени, сообщает Superjob.
Женщины чаще мужчин уверены в полезности своего труда: 44% против 39%. С возрастом доля уверенных растет: среди горожан до 35 лет о том, что никогда не занимаются ерундой, заявили 34%, а среди тех, кому за 45, — уже 45%.
Любопытная зависимость и от образования: 46% опрошенных со средним профессиональным образованием считают свою работу всегда осмысленной, тогда как среди выпускников вузов — только 36%.
При этом люди с высшим образованием теряют на бессмысленных задачах в среднем 26% времени, а выпускники колледжей — 29%.
Среди популярных профессий о высокой степени полезности своего труда чаще всего говорят работники детских садов и медики: 60% воспитателей и 59% врачей заявляют, что их обязанности всегда наполнены смыслом. За ними следуют бухгалтеры (57%), продавцы (56%), водители и медсестры (по 51%).
А вот больше всего рабочего времени на выполнение бесполезных действий, по средним оценкам, тратят кладовщики, продавцы и офис-менеджеры — около трети рабочего дня у них уходит на бессмысленные поручения.
14:28:36 07-04-2026
И не видят ценность в зарплате.
14:35:46 07-04-2026
При достаточно оптимистичном взгляде можно увидеть глубокий смысл и в перекладывании бумажки с места на место.
15:42:47 07-04-2026
Согласен. Учитель особенно младших классов и воспитатель и врач это основные государствообразующие профессии на которых наше государство и держится и которые опережают время - работают на будущие поколения граждан. Именно по этим профессиям запад наносит удар в первую очередь - чтобы лишить страну будущего.
19:10:23 07-04-2026
Ценность чиновников бы понизить. Раз в 50 вместе с зарплатами.