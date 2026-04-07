Россиянам грозит крупный штраф за кормление голубей
Подкармливание птиц может привести к нарушению санитарно-эпидемиологических норм и правил благоустройства территории
07 апреля 2026, 15:58, ИА Амител
Кормление голубей может обернуться штрафом до 5 тысяч рублей — об этом ТАСС сообщил Евгений Жаров, управляющий партнер адвокатского бюро "Жаров группа", руководитель комиссии Ассоциации юристов России по экологии, кандидат экономических наук.
Юрист пояснил, что привлечь к административной ответственности могут не за само кормление птиц, а за последствия, нарушающие санитарно‑эпидемиологические нормы и правила благоустройства территории. Массовое скопление голубей во дворах и на детских площадках приводит к загрязнению: помет и остатки пищи привлекают грызунов и создают риск распространения инфекций.
По словам Жарова, оставленный корм и мусор от него могут расценить как несанкционированное размещение отходов. В таком случае гражданину грозит штраф по статье 8.2 КоАП РФ (несоблюдение требований в области охраны окружающей среды): до 3 тысяч рублей — за первое нарушение и до 5 тысяч — за повторное.
Если из‑за прикормленных птиц пострадает имущество — например, испорчена краска на автомобиле или поврежден фасад здания, — применяются уже региональные кодексы об административных правонарушениях. В этом случае размер штрафа будет зависеть от конкретного региона РФ.
Евгений Жаров дал рекомендации, как избежать проблем: если хочется покормить птиц, лучше делать это в специально отведенных местах в парках или скверах, где нет прямого запрета, либо использовать кормушки, которые не создают мусора.
16:00:37 07-04-2026
А за кормление бездомных собак какое наказание? Надеюсь 10 лет каторги?
16:34:04 07-04-2026
Гость (16:00:37 07-04-2026) А за кормление бездомных собак какое наказание? Надеюсь 10 л... Зачем штраф? Обязательные работы по ликвидации блоховозов и ихнего дерьма.
16:48:45 07-04-2026
Ну вот, а кто-то говорит чего мне бояться в МАКсе если я законопослушный? Вот представьте вы гуляете с ребенком, и пишите жене в МАКсе - "Любимая купи в Машке семечек, мы с малым голубей хотим покормить"
17:04:25 07-04-2026
Кто штрафовать то будет ? Некому. У нас по закону предполагается куча штрафов за шум, за распитие спиртного в общественных местах и т.п, но быдло шумит и бухает и никому и дела нет, никто никого не штрафует. Так и с этим, очередное сотрясание воздуха, видимость деятельности создаётся
17:42:28 07-04-2026
Давайте-давайте. Это же очень полезно, приучать граждан наплевательски относиться к законам путем принятия кучи того, что по определению никто не может ни проконтролировать, ни нормально применить, потому что под нарушение можно абсолютно все подогнать)
20:48:04 07-04-2026
Особенно за испорченные фасады прониклась. Кормила всю зиму мелких птах, заодно голубей. В отсутствие дворника этот же период убирала помойку. Никакого голубиного помёта в месте кормления нет.
21:36:06 07-04-2026
Штрафовать беспощадно у России и в сквере на Молодёжной!