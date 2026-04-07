Подкармливание птиц может привести к нарушению санитарно-эпидемиологических норм и правил благоустройства территории

07 апреля 2026, 15:58, ИА Амител

Голубь ест батон / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Кормление голубей может обернуться штрафом до 5 тысяч рублей — об этом ТАСС сообщил Евгений Жаров, управляющий партнер адвокатского бюро "Жаров группа", руководитель комиссии Ассоциации юристов России по экологии, кандидат экономических наук.

Юрист пояснил, что привлечь к административной ответственности могут не за само кормление птиц, а за последствия, нарушающие санитарно‑эпидемиологические нормы и правила благоустройства территории. Массовое скопление голубей во дворах и на детских площадках приводит к загрязнению: помет и остатки пищи привлекают грызунов и создают риск распространения инфекций.

По словам Жарова, оставленный корм и мусор от него могут расценить как несанкционированное размещение отходов. В таком случае гражданину грозит штраф по статье 8.2 КоАП РФ (несоблюдение требований в области охраны окружающей среды): до 3 тысяч рублей — за первое нарушение и до 5 тысяч — за повторное.

Если из‑за прикормленных птиц пострадает имущество — например, испорчена краска на автомобиле или поврежден фасад здания, — применяются уже региональные кодексы об административных правонарушениях. В этом случае размер штрафа будет зависеть от конкретного региона РФ.

Евгений Жаров дал рекомендации, как избежать проблем: если хочется покормить птиц, лучше делать это в специально отведенных местах в парках или скверах, где нет прямого запрета, либо использовать кормушки, которые не создают мусора.